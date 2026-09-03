México cae arresto de implicados en incendio de Hermosillo

La Fiscalía de Sonora capturó a cuatro personas implicadas en el ataque e incendio del ring en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo.

Tres de los arrestados están vinculados con homicidios recientes, mientras que el cuarto es un influencer que vendía sustancias en eventos.

La agresión armada ocurrió el 28 de agosto previo al desarrollo del evento deportivo y de exhibición Noche Suprema.

Captura de sospechosos por el ataque al recinto deportivo en Hermosillo

Un operativo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad permitió la detención de cuatro implicados en el incendio del ring en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo. El fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó el arresto de los integrantes de la estructura criminal.

Tres de los capturados están relacionados directamente con homicidios recientes en la capital sonorense. El grupo irrumpió en la instalación antes de la función de boxeo e influencers Noche Suprema programada para el 28 de agosto.

Influencer detenido y nuevas líneas de investigación en la fiscalía

El cuarto detenido fue identificado como un creador de contenido con orden de aprehensión previa. Según las investigaciones ministeriales en México, este individuo utilizaba sus redes sociales para promover la venta ilícita de sustancias durante eventos masivos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mantiene carpetas de investigación abiertas sobre otros participantes de la cartelera. Las autoridades evaluarán enviar los expedientes al ámbito federal conforme se consoliden las pruebas del caso.