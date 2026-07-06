México confirma la muerte de 10 criminales en Sinaloa

Diez presuntos delincuentes murieron tras dos fuertes enfrentamientos armados contra la Marina en Sinaloa.

El conflicto recrudece la seguridad en la región ante la guerra interna que sostiene el Cártel de Sinaloa.

Tres presuntos integrantes de la facción de “Los Chapitos” fueron capturados con un arsenal táctico.

Enfrentamientos armados en Mazatlán y El Rosario dejan múltiples bajas

El Gabinete de Seguridad federal de México confirmó que al menos diez presuntos delincuentes y un elemento de la Secretaría de Marina (Semar) fallecieron tras registrarse dos intensos combates armados consecutivos en los municipios de Mazatlán y El Rosario, ubicados en el estado de Sinaloa.

La primera agresión armada se desató en la comunidad de San Marcos, Mazatlán, cuando personal naval realizaba labores preventivas de monitoreo fluvial por la temporada de lluvias. En ese punto, el equipo de seguridad nacional fue atacado con explosivos improvisados, agresión que cobró la vida de un marino y dejó a tres más heridos.

Captura de “Los Chapitos” y operativos de seguridad en la región

Como respuesta inmediata al atentado, la Armada desplegó un operativo táctico coordinado en el municipio de El Rosario. Tras repeler una segunda agresión, las fuerzas de seguridad neutralizaron a diez de los presuntos criminales en el sitio del conflicto armado.

Durante la intervención, las autoridades mexicanas lograron capturar a tres presuntos integrantes de la facción delictiva “Los Chapitos”, identificados como Yhair, José Luis y Stiven Alberto, este último de nacionalidad colombiana. A los detenidos se les decomisó un importante arsenal de armas de fuego y equipo táctico de uso exclusivo militar.