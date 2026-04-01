México crea inteligencia artificial para combatir dengue tras repunte de casos

1 de abril de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Científicos e investigadores en México han logrado un avance significativo en la lucha contra las enfermedades tropicales al desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial especializado en el conteo de huevos del mosquito Aedes aegypti. Este sistema automatizado busca optimizar la vigilancia epidemiológica en un momento crítico donde los contagios de dengue han mostrado un repunte alarmante en toda América Latina. La innovación surge como una respuesta tecnológica necesaria para enfrentar la expansión global de este padecimiento de acuerdo con los estándares de salud internacionales.

La herramienta tecnológica denominada EggCountATT es el resultado de una colaboración estratégica entre el Instituto Nacional de Salud Pública y el Centro de Investigación en Matemáticas. Este software avanzado permite procesar imágenes obtenidas de las ovitrampas, que son los dispositivos tradicionales utilizados para monitorear la reproducción del insecto. Gracias a este método de análisis automático, las autoridades sanitarias pueden obtener datos precisos de manera inmediata, facilitando la detección temprana de posibles focos de infección en zonas urbanas y rurales.

La implementación de este algoritmo para el control del dengue llega para transformar los métodos convencionales que dependían exclusivamente del esfuerzo humano. Históricamente, el monitoreo del mosquito transmisor se realizaba mediante conteos manuales con lupas o microscopios, un proceso que resultaba extremadamente lento y propenso a equivocaciones. Al eliminar la carga del trabajo manual pesado, el sistema acelera la generación de reportes y permite que los servicios de salud pública actúen con mayor agilidad ante la presencia del vector.

De acuerdo con los estudios técnicos publicados recientemente, la inteligencia artificial alcanza un nivel de precisión del 92 por ciento en la identificación de los huevos del mosquito. Esta eficiencia es fundamental para evaluar qué tan efectivas están siendo las estrategias de control y fumigación en las regiones afectadas. Al reducir el margen de error humano, la precisión del algoritmo garantiza que la identificación de las áreas de mayor riesgo sea mucho más confiable, permitiendo una distribución de recursos más inteligente por parte de la Secretaría de Salud.

A pesar de la sofisticación de esta tecnología, los desarrolladores enfatizan que el algoritmo no tiene como objetivo sustituir el criterio de los especialistas, sino servir como un complemento de alto rendimiento. La capacidad de procesar información en tiempo real ayuda a los investigadores a tomar decisiones informadas para proteger a las comunidades de forma más efectiva. Este tipo de innovaciones digitales representan un pilar básico en la construcción de entornos más seguros frente a las amenazas biológicas que se ven potenciadas por factores ambientales actuales.

La urgencia de estas herramientas se refleja en las cifras de la Organización Mundial de la Salud, que reportó millones de contagios en países como Brasil, Argentina, Colombia y México durante los últimos años. El aumento de las temperaturas y los fenómenos climáticos extremos han favorecido la propagación del mosquito en regiones donde antes no tenía presencia. En este panorama de emergencia sanitaria regional, la integración de la inteligencia artificial se posiciona como una estrategia fundamental para mitigar el impacto de las epidemias en el continente americano.