México descarta riesgos tras advertencias de Estados Unidos sobre peligro en espacio aéreo

16 de enero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La administración mexicana aclaró este viernes que el aviso emitido por las autoridades de aviación de Estados Unidos sobre riesgos potenciales en el espacio aéreo del Pacífico tiene una naturaleza estrictamente precautoria. Esta notificación no conlleva limitaciones ni alteraciones en las actividades de las compañías aéreas o de los responsables de la navegación en territorio nacional. Se subrayó que la medida busca únicamente elevar los niveles de vigilancia y precaución en zonas geográficas específicas sin interrumpir el flujo habitual de los vuelos comerciales.

La dependencia encargada de la infraestructura y el transporte en México detalló a través de un documento oficial que la disposición estadounidense se enfoca en incrementar el cuidado durante las maniobras aéreas. Se insistió en que no hay consecuencias prácticas ni prohibiciones que afecten a las empresas de transporte o a los pilotos que operan bajo bandera mexicana. El propósito de la comunicación es simplemente informar sobre condiciones que requieren mayor atención por parte de las tripulaciones en determinadas regiones marítimas.

Esta postura gubernamental surge como respuesta a una serie de alertas enviadas por la agencia federal estadounidense, las cuales señalan escenarios de posible peligro en rutas que conectan desde el norte del continente hasta el sur. El motivo principal citado por el organismo extranjero es la presencia de movimientos de índole militar y el riesgo de que ocurran fallas o bloqueos en los sistemas tecnológicos de posicionamiento. Dichas advertencias cubren una extensa franja oceánica que incluye áreas de Centroamérica y el litoral pacífico de varias naciones vecinas.

Las recomendaciones emitidas tendrán una vigencia de dos meses y sugieren a los pilotos estadounidenses extremar los cuidados al transitar por zonas del golfo de California y otros puntos clave en el sur de la región. Se puntualizó que estas directrices están dirigidas únicamente a los prestadores de servicios civiles de origen norteamericano, pues la entidad emisora solo posee facultades legales para reglamentar a las corporaciones y ciudadanos de su propia jurisdicción. Por tanto, el marco regulatorio mexicano permanece sin cambios ni nuevas exigencias operativas.

El gobierno reiteró que este tipo de anuncios preventivos son procedimientos comunes y citó como ejemplo avisos previos que se dieron para la zona del Caribe sin generar inconvenientes mayores. Se confirmó que el espacio aéreo nacional sigue funcionando bajo las mismas normas de seguridad y eficiencia de siempre, manteniendo un contacto constante con organismos internacionales. Esta colaboración busca garantizar que cualquier novedad en la seguridad operacional sea atendida mediante el intercambio de información veraz y oportuna entre las naciones involucradas.

El trasfondo de estas advertencias parece estar relacionado con la actividad de unidades castrenses de Estados Unidos que podrían estar desplazándose sin los equipos de identificación encendidos. Actualmente existe una importante presencia de fuerzas navales en la región como parte de misiones destinadas al combate de actividades ilícitas y apoyo logístico en operaciones recientes de gran escala. Estas acciones militares en el Pacífico y el Caribe son las que motivan los llamados a la precaución para evitar incidentes entre vuelos civiles y aeronaves oficiales en misiones de seguridad.