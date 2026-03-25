México desplegará 11.000 policías para blindar la reinauguración del Estadio Azteca

25 de marzo de 2026 – Ciudad de México – EFE.

El Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado un despliegue masivo de seguridad para garantizar el orden durante el partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal. Este encuentro deportivo marcará la esperada reinauguración del Estadio Azteca el próximo 28 de marzo, funcionando como un ensayo general de logística previo a la justa mundialista. Las autoridades locales consideran este evento como una pieza fundamental para demostrar la capacidad de organización de la capital ante los ojos del mundo.

La alcaldesa Clara Brugada destacó la relevancia histórica del Coloso de Santa Úrsula, calificándolo como un emblema del fútbol internacional que se prepara para hacer historia al albergar su tercera Copa del Mundo. Según la mandataria, la metrópoli cuenta con toda la infraestructura y organización necesaria para ofrecer una experiencia segura y placentera tanto a los residentes como a los miles de turistas que se darán cita para presenciar el duelo entre escuadras nacionales.

Para este operativo especial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana movilizará a más de diez mil agentes que estarán distribuidos estratégicamente en los alrededores del recinto. El estado de fuerza incluye especialistas en tránsito, inteligencia, policía turística y unidades de rescate médico, quienes trabajarán en conjunto con efectivos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta colaboración interinstitucional busca blindar el perímetro y las rutas de acceso principales al estadio.

El despliegue técnico contará con cientos de vehículos oficiales, motocicletas y grúas para gestionar la movilidad en la zona sur de la ciudad. Además, se utilizará tecnología de vigilancia avanzada que incluye drones de la Unidad Águila y helicópteros del agrupamiento Cóndores para realizar patrullajes aéreos constantes. Estas herramientas permitirán una supervisión en tiempo real para prevenir incidentes y reaccionar de manera inmediata ante cualquier eventualidad durante el festejo deportivo.

La Subsecretaría de Control de Tránsito implementará cortes viales específicos en las avenidas aledañas al inmueble, asignando a cientos de elementos para agilizar el flujo vehicular. Asimismo, un contingente de motopatrullas se encargará de escoltar los traslados de los jugadores, el cuerpo arbitral y las autoridades de la FIFA. Al interior del estadio, miles de policías auxiliares adicionales reforzarán la vigilancia en las gradas y accesos para asegurar que el espectáculo transcurra en paz.

Este partido representa la antesala del Mundial 2026, donde el Estadio Azteca será nuevamente el escenario del juego inaugural el 11 de junio. México se encamina a ser el primer país en recibir tres mundiales, recordando las históricas ediciones de 1970 y 1986 donde figuras como Pelé y Maradona alcanzaron la gloria. Con cinco partidos programados en la capital, la ciudad refuerza su compromiso de mantener los más altos estándares de seguridad para el balompié internacional.