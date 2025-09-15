México emite 5.000 millones de euros en bonos para financiar a Pemex

15 de septiembre de 2025 – Ciudad de México – Agencias.

México llevó a cabo una operación financiera en el mercado de deuda europeo, emitiendo bonos por un valor de hasta 5.000 millones de euros. Estos fondos tienen un propósito dual: financiar las actividades generales del Gobierno y, de manera crucial, apoyar el rescate financiero de la empresa petrolera estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex).

La emisión de deuda se estructuró con tres vencimientos distintos: 4, 8 y 12 años, según reportó International Financing Review (IFR), una fuente especializada en información financiera. Los montos asignados a cada plazo fueron de 2.250 millones de euros para el vencimiento a 4 años, 1.500 millones para el de 8 años, y 1.250 millones de euros para el de 12 años, lo que demuestra una estrategia diversificada.

Los recursos obtenidos están destinados principalmente a inyectar capital en Pemex para su programa de recompra y liquidación de pasivos. Esta acción es parte de la estrategia de la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reconocido abiertamente que la situación financiera de la petrolera representa una carga significativa para las finanzas públicas del país.

Actualmente, Pemex tiene una oferta de compra en curso por un monto máximo de 9.900 millones de dólares, dirigida a once series de sus valores. Esta oferta, que fue anunciada a la Bolsa Mexicana de Valores, tiene como fecha límite para el vencimiento el 30 de septiembre y un plazo de retiro anticipado que ya concluyó el 15 de septiembre.

Esta emisión de bonos se produce en un contexto de creciente respaldo financiero por parte del Gobierno mexicano a Pemex, una tendencia que se ha intensificado en los últimos meses. Un ejemplo reciente es la colocación de 12.000 millones de dólares en “precapitalized notes” (P-Caps) en julio, lo que indica un fuerte compromiso para cubrir las obligaciones financieras de la empresa en los años 2025 y 2026.

El apoyo gubernamental ya ha tenido un impacto positivo en la percepción crediticia de Pemex. La agencia Fitch elevó la calificación de la empresa de ‘B+’ a ‘BB’, argumentando un mayor respaldo del Estado. A pesar de la mejora, la calificación aún se encuentra por debajo del grado de inversión, lo que refleja los desafíos financieros persistentes, como la deuda que supera los 100.500 millones de dólares y los vencimientos de 12.500 millones de dólares proyectados para 2026.