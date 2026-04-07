México encara crisis por aumento de medicamentos falsificados para adelgazar

7 de abril de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La necesidad global de tratamientos para la pérdida de peso fundamentados en los agonistas del receptor GLP-1 ha generado una situación crítica de salud pública. Estos fármacos, diseñados para el control del apetito y los niveles de glucosa, se enfrentan a un preocupante incremento de falsificaciones detectadas en casi sesenta naciones. Expertos internacionales indican que la circulación de versiones irregulares de semaglutida y liraglutida está en expansión, afectando de manera directa a países como México debido a la alta demanda y los problemas de suministro actuales.

Diversos organismos especializados advierten que este fenómeno podría agravarse próximamente debido al vencimiento de patentes y la llegada de versiones genéricas legítimas. Se estima que en poco tiempo una parte importante de la población mundial tendrá acceso a opciones de bajo costo producidas en mercados de India o Brasil. Sin embargo, este mayor acceso trae consigo un riesgo sin precedentes, pues los grupos dedicados a la falsificación aprovecharán la confusión de los consumidores para introducir productos peligrosos que imitan a los fármacos originales.

En el contexto mexicano, la Cofepris ha emitido alertas constantes sobre los riesgos de la automedicación con estos fármacos sin supervisión profesional. El uso de estos principios activos fuera de un protocolo médico puede derivar en problemas severos como daño renal, taquicardia, náuseas crónicas y desequilibrios metabólicos. Además, la vigilancia sanitaria investiga posibles efectos secundarios relacionados con la salud mental, lo que refuerza la necesidad de que cualquier tratamiento para la obesidad sea prescrito únicamente por especialistas certificados.

Un factor determinante en la proliferación de estos mercados negros es la enorme diferencia de precios entre los fármacos de patente y las versiones fraudulentas. Mientras que un tratamiento original tiene un costo elevado, en sitios de internet, gimnasios o establecimientos turísticos se ofrecen supuestas alternativas por una fracción del precio real. Estos productos de origen incierto carecen de controles de calidad y representan un fraude económico que pone en peligro la vida de quienes buscan una solución rápida para reducir su masa corporal.

Las investigaciones sobre lotes incautados han revelado hallazgos alarmantes, como la presencia de insulina no declarada o contaminantes de origen bacteriano en las mezclas. La aplicación de estas sustancias puede provocar episodios de hipoglucemia severa, infecciones sistémicas o sepsis, complicaciones que requieren hospitalización inmediata. La dificultad para distinguir entre una caja auténtica y una falsificada se vuelve cada vez mayor para el usuario promedio, especialmente ante la sofisticación de los empaques utilizados por las redes de comercio ilegal.

Ante la futura entrada de empresas extranjeras al mercado nacional con genéricos de bajo costo, el desafío para el consumidor mexicano será mayúsculo. La oferta de medicamentos a precios extremadamente reducidos complicará la verificación de la autenticidad del producto, lo que facilita la infiltración de sustancias nocivas. Por ello, las autoridades recomiendan evitar cualquier compra realizada a través de redes sociales o canales no oficiales, insistiendo en que la seguridad del paciente depende exclusivamente de la adquisición en farmacias autorizadas y bajo estricto control médico.