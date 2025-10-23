México entrega a EE.UU. a traficante Zhi Dong Zhang, extraditado desde Cuba

23 de octubre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

El Gobierno de México comunicó este jueves la entrega a las autoridades de Estados Unidos de Zhi Dong Zhang, considerado uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia ese país y dentro de México, luego de que fuera extraditado desde Cuba. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó el traslado a territorio estadounidense del presunto criminal, quien originalmente había sido arrestado en la Ciudad de México el 30 de octubre de 2024, pero se fugó el 11 de julio pasado.

García Harfuch informó a través de la red social X que Zhi Dong Zhang había sido recapturado en Cuba el 31 de julio junto con otras dos personas, y que fue entregado a las autoridades de Estados Unidos en la fecha actual. El funcionario destacó que esta acción fue resultado de un operativo coordinado entre diversas dependencias mexicanas, incluyendo las Secretarías de Defensa y Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la SSPC, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

El secretario mexicano expresó su agradecimiento al Gobierno de Cuba por su “valiosa colaboración” en la captura de este individuo, quien es conocido como ‘Brother Wang’ y es un objetivo prioritario en la lucha antidrogas de Estados Unidos. Zhi Dong Zhang está identificado como un traficante internacional de drogas, responsable de lavado de dinero y de mantener alianzas con grupos criminales que operan en América, Europa y Asia, y además contaba con una Notificación Roja de Interpol.

Previamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano había confirmado la entrega de esta persona a las autoridades mexicanas, luego de haber recibido una solicitud formal de extradición. Según el comunicado de la cancillería cubana, Zhang se encontraba prófugo de la justicia mexicana desde julio de 2025, país donde estaba cumpliendo una condena por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

Zhi Dong Zhang se había evadido en julio de 2025 de un arresto domiciliario que cumplía en la capital mexicana bajo la custodia de la Guardia Nacional. El ciudadano chino, objeto de una investigación en Estados Unidos por el contrabando de fentanilo, permanecía en esta condición mientras se gestionaba su proceso de extradición a dicho país. Las acusaciones en su contra incluían el lavado de aproximadamente 150 millones de dólares para cárteles mexicanos y el contrabando de grandes cargamentos de cocaína, fentanilo y metanfetamina.

Fuentes oficiales indicaron que, poco después de su fuga, Zhang intentó ingresar a Rusia, pero las autoridades de ese país le negaron la entrada debido a que portaba un pasaporte falso. Posteriormente, fue deportado a Cuba, donde fue finalmente arrestado. En octubre de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) había ejecutado una orden de aprehensión contra Zhang con fines de extradición internacional, por su probable implicación en asociación delictuosa, distribución internacional de cocaína y operaciones con recursos de procedencia ilícita, revelando que operaba una red global con nexos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.