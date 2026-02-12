México envía ayuda humanitaria a Cuba con buques de la Armada

12 de febrero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ratificó este jueves el arribo a territorio cubano de dos embarcaciones cargadas con más de 814 toneladas de suministros esenciales. Esta acción forma parte de un esfuerzo de asistencia coordinado por la administración federal mexicana para apoyar a la ciudadanía de la isla en momentos de necesidad. Los navíos atracaron en la zona portuaria de La Habana durante las primeras horas de la mañana, marcando el inicio de la entrega formal de los recursos.

Este despliegue logístico fue ejecutado por la Secretaría de Marina siguiendo las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Los buques de apoyo logístico conocidos como Papaloapan e Isla Holbox fueron los encargados de transportar el cargamento desde las costas mexicanas hasta el Caribe. La operación subraya la política de fraternidad que México mantiene históricamente con las naciones de América Latina, reafirmando los lazos diplomáticos y sociales que unen a ambos países.

El cargamento enviado incluye una amplia variedad de productos de primera necesidad destinados exclusivamente a la población civil cubana. Entre los víveres destacan alimentos no perecederos como arroz, frijol, atún, sardinas y aceite vegetal, además de productos cárnicos, leche y galletas. Asimismo, el Gobierno de México integró artículos de higiene personal en el envío, buscando cubrir las demandas básicas de las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad en la isla caribeña.

El trayecto de la ayuda humanitaria comenzó el pasado domingo, cuando ambas naves zarparon desde el puerto de Veracruz. De acuerdo con los registros oficiales, la primera embarcación trasladó un total de 536 toneladas, mientras que la segunda unidad completó el envío con 277 toneladas adicionales. Esta distribución masiva de recursos busca mitigar el impacto de las emergencias actuales que enfrenta el pueblo cubano mediante una logística militar eficiente y segura.

La Cancillería destacó que este acto representa el compromiso de México con los principios humanistas y la cooperación internacional en contextos de crisis. La relación entre ambas naciones se fundamenta en una herencia histórica de solidaridad que se ve reflejada en estas acciones de auxilio inmediato. Para el gobierno mexicano, asistir a países hermanos en tiempos de emergencia es una prioridad que define su vocación de servicio y liderazgo en la región latinoamericana.

Finalmente, el Poder Ejecutivo confirmó que este no será el último envío, ya que se tiene prevista una segunda fase de asistencia una vez que los buques retornen a México. Existe una reserva considerable de leche en polvo y granos lista para ser despachada próximamente a la isla. No obstante, se aclaró que por el momento no se contempla el transporte de combustible, debido a que se están analizando las implicaciones comerciales y los posibles aranceles derivados de la situación internacional.