México envía ayuda humanitaria a Venezuela tras terremotos

Qué pasó: El Gobierno de México despachó siete plantas eléctricas de emergencia y prepara un buque con víveres hacia Venezuela.

El Gobierno de México despachó siete plantas eléctricas de emergencia y prepara un buque con víveres hacia Venezuela. Por qué importa: La asistencia responde a la devastación provocada por sismos de gran magnitud que causaron miles de víctimas.

La asistencia responde a la devastación provocada por sismos de gran magnitud que causaron miles de víctimas. El dato clave: Alrededor de 250 brigadistas y rescatistas especializados mexicanos ya trabajan en las tareas de salvamento en la zona del desastre.

Claudia Sheinbaum coordina el envío de plantas de luz y víveres

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el envío inmediato por vía aérea de siete plantas eléctricas destinadas a mitigar la emergencia en Venezuela. Esta medida busca restablecer el suministro en las regiones más golpeadas por los recientes sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

Adicionalmente, el Poder Ejecutivo de México coordina junto a la Secretaría de Marina un próximo cargamento marítimo. Este traslado incluirá alimentos no perecederos y plantas potabilizadoras recolectadas por diversas instituciones nacionales.

Despliegue de la Sedena y labores de rescate en el terreno

La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene un canal de comunicación directa con las autoridades civiles y militares venezolanas. El contingente de 250 especialistas de rescate desplegado ha logrado salvaguardar con éxito la vida de dos personas atrapadas entre los escombros.

La cooperación bilateral se formalizó tras una solicitud urgente de apoyo adicional recibida por el Palacio Nacional. Los sismos de la semana pasada han dejado un saldo trágico superior a los 1,719 fallecidos y más de 5,034 ciudadanos heridos.