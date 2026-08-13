México envía insumos pero frena rescate militar

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la brigada militar mexicana no ingresó a Colombia por trabas en las certificaciones.

El envío de ayuda humanitaria continúa activo con un operativo aéreo de 58,5 toneladas de insumos y medicamentos.

Una aeronave militar repatrió con éxito a 36 ciudadanos mexicanos vulnerables tras el terremoto de magnitud 7,4.

Colombia exige certificaciones a la brigada militar mexicana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, precisó que la brigada de rescate del Ejército mexicano no pudo desplegarse en territorio colombiano tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4. Las autoridades del país suramericano solicitaron homologaciones y certificaciones adicionales antes de autorizar el ingreso del personal militar especializado.

Pese a que el equipo cuenta con experiencia en 98 naciones, la mandataria aclaró que los efectivos permanecen preparados en territorio nacional. La organización civil Topos Tlatelolco también pausó su viaje por requerimientos del protocolo internacional de emergencia de dicho país.

Operativo aéreo traslada ayuda humanitaria y repatria nacionales

A pesar del freno al personal de búsqueda, el gobierno mantendrá el envío de 58,5 toneladas de asistencia. Aviones C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana transportan alimentos, agua y medicinas previamente coordinados a través de la Cancillería.

En el trayecto de retorno, una de las aeronaves militares evacuó a 36 connacionales que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Las autoridades confirmaron que todos los repatriados aterrizaron en suelo azteca en óptimas condiciones de salud.