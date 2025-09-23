México envía ‘No nos moverán’ a los Óscar y los Goya

23 de septiembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

La película mexicana “No nos moverán”, dirigida por Pierre Saint-Martin, ha sido elegida para representar a México en los Premios Óscar y los Premios Goya de 2026. Así lo anunció la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) este martes.

Esta selección le da a la película la oportunidad de ser nominada en la categoría de Mejor Película Internacional en los Óscar y en la de Mejor Película Iberoamericana en los Goya, dos de los galardones más prestigiosos en el mundo del cine.

La cinta, protagonizada por Luisa Huertas, ya ha sido reconocida en México, ganando cuatro premios Ariel, que incluyen: Mejor Ópera Prima, Mejor Actriz para Huertas, Mejor Actor de Reparto para José Alberto Patiño y Mejor Guion Original, escrito por Saint-Martin e Iker Compean Leroux.

Con esta obra, Saint-Martin debuta en el largometraje con una historia en blanco y negro. La trama sigue a Socorro, una abogada desilusionada con el sistema de justicia mexicano, que lleva 56 años buscando al asesino de su hermano Jorge, quien murió durante la masacre de Tlatelolco en 1968.

El proyecto tiene un significado muy personal para el director. Al escribir el guion, Saint-Martin se inspiró en las vivencias de su propia madre y su tío, quien también falleció en 1968.

La masacre de Tlatelolco, que sirve como telón de fondo para la película, fue un evento trágico ocurrido el 2 de octubre de 1968. Durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, el Ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia reprimieron una manifestación pacífica en la Plaza de las Tres Culturas, causando la muerte de más de 300 estudiantes.

“No nos moverán” ha logrado conectar con la audiencia en México. Un momento particularmente emotivo ocurrió durante la ceremonia de los Premios Ariel, cuando la actriz Luisa Huertas dedicó su galardón a las más de 130,000 personas desaparecidas en el país y a las madres que incansablemente las buscan. Los Premios Goya se celebrarán el 28 de febrero en Barcelona, mientras que los Premios Óscar de 2026 tendrán lugar el 15 de marzo en Los Ángeles.