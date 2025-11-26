México investiga al dueño de Miss Universo por nexos criminales

26 de noviembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

La Fiscalía General de la República de México (FGR) confirmó la existencia de una investigación contra Raúl Rocha Cantú, el actual propietario de la marca Miss Universo. Esta indagatoria se enfoca en una presunta conexión del empresario con el crimen organizado. Los delitos específicos bajo escrutinio incluyen narcotráfico, contrabando de combustible conocido como huachicol y tráfico de armas.

La FGR detalló que la carpeta de investigación, identificada como 928/2024, fue abierta el 29 de noviembre de 2024 y abarca a un total de trece personas. Este proceso se inició por los delitos de delincuencia organizada relacionados directamente con el tráfico de drogas, el huachicol y el contrabando de armamento. La Fiscalía explicó que el origen de este caso fue una investigación previa llevada a cabo por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la cual proporcionó la información necesaria para formalizar el proceso.

Diez días antes de su comunicado, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión de un juez federal contra las trece personas involucradas, manteniendo en secreto sus identidades por razones obvias relacionadas con la investigación. Entre los acusados, la Fiscalía informó que ya se ejecutó una de estas órdenes de captura contra una funcionaria federal que estaría implicada en los delitos antes mencionados.

Respecto al empresario, la Fiscalía aseguró que se están investigando activamente las acusaciones que han surgido en días recientes. La institución señaló que están reuniendo datos fundamentales que permitirán al Ministerio Público Federal profundizar y continuar con la investigación que atañe directamente a Raúl “R”, tal como se ha mencionado en diversas informaciones públicas.

La FGR se comprometió a informar sobre la situación jurídica final de Rocha tan pronto como los elementos de prueba puedan ser ratificados con absoluta certeza. Asimismo, indicó que a medida que se cumplan las órdenes de aprehensión restantes y se celebren las audiencias públicas ante los jueces federales, la información pertinente será compartida con el público de manera precisa.

Este informe de la Fiscalía se hizo público después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitara a la institución clarificar si existía una investigación o una orden de captura contra el dueño de Miss Universo, tras reportes de prensa que lo imputaban. Sheinbaum también enfatizó que el proceso legal no debe vincularse con la victoria de la representante mexicana en Miss Universo 2025, pues se ha intentado desmerecer el logro de la joven.