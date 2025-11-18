México lanza plan de $6.500 millones para impulsar sectores textil y de calzado

18 de noviembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

México presentó este martes un nuevo Plan de Impulso destinado a fortalecer los sectores textil y de calzado, dos de las industrias más significativas y emblemáticas del país. El eje central de esta iniciativa es un acuerdo de financiamiento conjunto entre la entidad bancaria BBVA y Nacional Financiera (Nafin).

El objetivo de este acuerdo es movilizar una suma considerable de 120,000 millones de pesos, equivalentes a 6,543 millones de dólares. Estos fondos serán canalizados para apoyar específicamente a las pequeñas y medianas empresas, que son el motor principal de ambas industrias.

Durante la presentación del plan, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que la importancia de esta financiación conjunta radica en el potencial de los sectores textil y de calzado para generar un impacto positivo y “muy relevante” en la creación de nuevos puestos de trabajo para el año 2026.

Uno de los propósitos clave de la estrategia gubernamental es revertir el declive laboral reciente. Las autoridades señalaron que la industria perdió alrededor de 100,000 empleos debido a una disminución en su competitividad frente a los mercados internacionales.

En respuesta a esta situación, el plan se ha fijado la meta de recuperar 50,000 de esos puestos de trabajo perdidos, contribuyendo así a la estabilidad económica y social de las regiones donde operan estas empresas.

Además del enfoque en la generación de empleo, se espera que esta alianza financiera logre que unas 50,000 empresas que operan en los sectores textil y de calzado puedan acceder a los recursos de financiación en un plazo de entre 12 y 18 meses.