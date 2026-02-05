México moderniza su infraestructura de telecomunicaciones para recibir a millones durante el Mundial

5 de febrero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de México ha iniciado una colaboración estratégica con la FIFA y diversas entidades gubernamentales para asegurar que los servicios de comunicación funcionen correctamente durante el Mundial de 2026. Esta planificación responde a la enorme afluencia de personas que se espera recibir, calculada en aproximadamente cinco millones y medio de turistas. El esfuerzo conjunto busca evitar saturaciones en las redes y garantizar que tanto los residentes como los visitantes extranjeros cuenten con una conexión estable en todo momento.

Para ejecutar este plan se ha establecido un equipo técnico especializado compuesto por las empresas de telefonía móvil más importantes que operan en el país. La misión de este grupo es optimizar la infraestructura tecnológica en puntos clave donde se concentrará la mayor cantidad de usuarios. Entre estas zonas prioritarias se encuentran los recintos deportivos, las terminales aéreas, los complejos hoteleros y los espacios públicos destinados a las reuniones masivas de aficionados conocidos como zonas de seguidores.

La estrategia no solo se limita a la conectividad civil, sino que también involucra a organismos de seguridad y relaciones exteriores. El objetivo es administrar de manera eficiente el espectro radioeléctrico para que las labores de vigilancia, la logística de las delegaciones diplomáticas y la protección de los equipos deportivos no sufran interferencias. De esta manera, se asegura que las comunicaciones oficiales y de emergencia tengan canales exclusivos y seguros durante el transcurso de la competencia internacional.

Dentro de las necesidades técnicas, la autoridad reguladora ha hecho énfasis en garantizar los recursos necesarios para la transmisión de señales de audio y video a nivel global. Esto incluye el soporte para servicios de datos utilizados en el transporte y la logística operativa, permitiendo que las cadenas de televisión y medios digitales puedan difundir el evento sin contratiempos. La robustez de la red es fundamental para un torneo de esta magnitud que requiere un flujo constante de información multimedia hacia todo el mundo.

El organismo regulador también está trabajando de la mano con las administraciones locales de las tres ciudades anfitrionas para agilizar la instalación de nuevas antenas y equipos de telecomunicaciones. Al simplificar los procesos burocráticos y fomentar la inversión privada, se busca que Guadalajara, Monterrey y la capital mexicana estén preparadas para el incremento masivo de tráfico digital. Esta infraestructura modernizada quedará como un beneficio permanente para los habitantes de estas zonas metropolitanas tras la finalización del campeonato.

El evento comenzará formalmente en junio con un encuentro inaugural en la Ciudad de México, marcando el inicio de una competencia que por primera vez contará con la participación de casi medio centenar de naciones. Al ser una organización compartida con los países vecinos del norte, el reto de coordinación es significativamente mayor. La preparación integral en materia de comunicaciones pretende proyectar una imagen de eficiencia y modernidad, consolidando a las sedes mexicanas como destinos capaces de albergar eventos de escala global con éxito total.