México promete investigación exhaustiva por la muerte de dos músicos colombianos

22 de septiembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha anunciado que las autoridades llevarán a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer la muerte de dos músicos colombianos, Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y su compañero Jorge Luis Herrera Lemos. Los cuerpos de ambos artistas fueron encontrados después de que se les reportara como desaparecidos tras una gira en el país.

A través de su cuenta de X, la Cancillería mexicana comunicó que ya ha notificado a la Cancillería de Colombia sobre la investigación por homicidio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y otras autoridades mexicanas están a cargo de la pesquisa. La SRE aseguró que mantendrá un diálogo y colaboración constante con sus homólogos colombianos, como lo ha hecho hasta ahora.

Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que detalló que, gracias a las investigaciones y la recopilación de testimonios y grabaciones de video, se determinó que la última ubicación de los músicos fue en el Estado de México. Esto llevó a la FGJCDMX a colaborar con la Fiscalía de dicho estado (FGJEM), que finalmente fue la que localizó los cuerpos sin vida.

La colaboración entre las fiscalías fue clave para el hallazgo. La FGJEM confirmó que los perfiles de los desaparecidos coincidían con los de dos personas fallecidas que fueron halladas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante este descubrimiento, la Fiscalía del Estado de México ha abierto una investigación por homicidio. El lugar del hallazgo se encuentra a más de 50 kilómetros de donde los músicos fueron vistos por última vez.

El comunicado también precisó que los cuerpos fueron reconocidos por los familiares de Bayron Sánchez Salazar en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla. Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, y Jorge Luis Herrera Lemos, de 35, habían sido reportados como desaparecidos el 16 de septiembre, presuntamente después de haber ido a un gimnasio en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México había emitido fichas de búsqueda para ambos artistas.

El caso de los músicos atrajo la atención a nivel diplomático. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, había solicitado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ayuda para localizar a los artistas con vida. Sheinbaum había asegurado que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ya estaban investigando la desaparición. Un día antes de su desaparición, B King había agradecido a sus seguidores en redes sociales por asistir a su presentación en la capital mexicana.