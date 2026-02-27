México reclama repatriación de 195 piezas prehispánicas subastadas en eBay

27 de febrero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

El Gobierno de México ha manifestado su firme rechazo ante la comercialización de casi doscientas piezas de origen prehispánico que se detectaron en un sitio de ventas por internet. La Secretaría de Cultura identificó que un usuario radicado en Florida puso a disposición de coleccionistas diversos objetos que pertenecen al patrimonio cultural de la nación. A través de un análisis detallado, los especialistas confirmaron que estos artículos arqueológicos son bienes protegidos por las leyes federales mexicanas.

La titular de cultura, Claudia Curiel de Icaza, exigió formalmente que se detenga la transacción de estos vestigios históricos de forma inmediata. La funcionaria notificó que ya se han puesto en marcha los mecanismos legales y jurisdiccionales para asegurar que el patrimonio nacional no sea objeto de lucro. La intención primordial de las autoridades es lograr la repatriación de cada objeto para que regresen a su lugar de origen bajo los protocolos diplomáticos establecidos.

Mediante una comunicación oficial dirigida a la plataforma digital, el Estado mexicano expresó su desaprobación total sobre la actividad del vendedor identificado en Estados Unidos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia realizó un dictamen técnico basado en el catálogo disponible en línea para verificar la autenticidad de los objetos. Los resultados arrojaron que las piezas son monumentos arqueológicos e históricos cuya propiedad es exclusiva de la nación y no pueden ser vendidos de forma privada.

Se aclaró que la salida de estos bienes del territorio nacional es producto de una extracción ilícita, dado que su exportación está estrictamente prohibida desde las primeras décadas del siglo diecinueve. Estos artículos se consideran inalienables y son fundamentales para entender la historia de las civilizaciones antiguas que habitaron México. Por esta razón, se solicitó a la empresa de comercio electrónico que actúe con ética y retire los anuncios para evitar que el despojo cultural continúe expandiéndose.

El llamado del gobierno busca apelar a la responsabilidad moral de las corporaciones internacionales para que no faciliten el tráfico de bienes culturales expoliados. La recuperación de estos vestigios es una prioridad porque constituyen la memoria viva de los pueblos originarios y el legado invaluable de las culturas ancestrales. Al frenar estas ventas, se busca proteger la integridad histórica de un país que lucha constantemente contra el mercado negro de antigüedades en todo el mundo.

Esta acción se suma a los esfuerzos recientes por detener subastas similares en ciudades europeas como París, donde también se pretendían vender objetos arqueológicos mexicanos. Desde hace varios años, la administración actual ha logrado recuperar miles de piezas que estaban siendo ofertadas en ciudades clave como Nueva York y Roma. La estrategia de protección al patrimonio cultural de México sigue intensificándose para combatir el robo y la venta ilegal de tesoros nacionales en el extranjero.