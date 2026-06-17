México recupera valioso documento histórico de Hernán Cortés

Un manuscrito del siglo XVI firmado por Hernán Cortés fue repatriado tras ser robado hace tres décadas.

El FBI y la Secretaría de Relaciones Exteriores coordinaron la devolución oficial de la pieza documental.

El texto colonial es un libramiento de pago sustraído del histórico Fondo Hospital de Jesús.

Recuperación de manuscrito colonial mediante el trabajo binacional

El Gobierno de la República concretó con éxito la repatriación de un invaluable patrimonio documental que permaneció fuera del territorio por treinta años. La entrega formal fue efectuada por agentes especiales del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos.

La pieza rescatada consiste en un libramiento de pago fechado originalmente el 20 de febrero de 1527, el cual ostenta la firma del conquistador español. El Archivo General de la Nación colaboró exhaustivamente para validar la autenticidad del escrito recuperado.

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Las gestiones diplomáticas iniciaron hace cuatro años cuando se detectó el manuscrito en una casa de subastas estadounidense. Tras interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República, se frenó la venta del lote perteneciente al Fondo Hospital de Jesús.

Esta acción forma parte de la campaña de defensa de bienes arqueológicos comenzada por Andrés Manuel López Obrador. Actualmente, dicha política soberana continúa plenamente vigente en el extranjero bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.