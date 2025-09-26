México registra apagones en la Península de Yucatán por fallas eléctricas

26 de septiembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa eléctrica estatal de México, confirmó este viernes la identificación de una interrupción en el suministro de energía que está afectando a varios estados de la Península de Yucatán. La entidad informó a través de su cuenta en la red social X que equipos especializados, en colaboración con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), ya se encuentran laborando intensamente para reanudar el servicio eléctrico lo antes posible.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció sobre el incidente en sus redes sociales, confirmando que la falla había resultado en un apagón generalizado en la región sureste del país. La mandataria explicó que el problema se originó en una línea de transmisión de electricidad, lo que causó la pérdida del servicio en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

En su comunicación, Sheinbaum detalló que la CFE le había asegurado que las plantas de generación de energía se encontraban operando correctamente y que el personal estaba enfocado en restaurar el servicio en los tres estados afectados. La presidenta se comprometió a seguir ofreciendo actualizaciones a medida que avanzara la situación.

Poco después, en un segundo mensaje publicado a las 16:32 hora local, Sheinbaum ofreció una actualización más positiva. Precisó que la CFE había logrado restablecer el servicio eléctrico en la mayoría de las zonas de Mérida y Valladolid en Yucatán, así como en Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox en Quintana Roo, y en la mayor parte del estado de Campeche.

Como parte de las reacciones de las autoridades regionales al apagón masivo, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, también se dirigió a la población a través de su cuenta de X. Lezama confirmó que la CFE estaba atendiendo esta “afectación generalizada” que había impactado al estado.

La gobernadora añadió que, según las previsiones, la recuperación del suministro eléctrico se realizaría de forma gradual a lo largo de un período estimado de dos a tres horas, con los avances distribuyéndose de forma paulatina en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chetumal y la Riviera Maya. Las autoridades, tanto a nivel estatal como federal, aseguraron a la ciudadanía que seguirían proporcionando información sobre la evolución de la falla eléctrica hasta su total resolución.