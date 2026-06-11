México rompe maldición histórica en inauguración mundialista

Qué pasó : La selección mexicana de fútbol derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

: La selección mexicana de fútbol derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. Por qué importa : Es la primera vez en la historia que el conjunto azteca gana su encuentro de apertura en una Copa del Mundo.

: Es la primera vez en la historia que el conjunto azteca gana su encuentro de apertura en una Copa del Mundo. El dato clave: Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez cortaron una racha negativa previa de cinco derrotas y dos empates.

Triunfo histórico de México ante Sudáfrica en el Estadio Azteca

La selección de fútbol de México consiguió un hito histórico al vencer con autoridad al combinado sudafricano. El encuentro sirvió como apertura oficial para el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El director técnico Javier ‘Vasco’ Aguirre planteó un esquema ofensivo que dominó la posesión desde el silbatazo inicial. Ante el empuje de más de 80.000 aficionados, el Tri mostró solidez táctica sobre la cancha del coloso de Santa Úrsula.

Goles de Quiñones y Jiménez sellan la victoria del cuadro de Javier Aguirre

El delantero naturalizado Julián Quiñones abrió el marcador al minuto 9 capitalizando un error defensivo provocado por Erik Lira. Posteriormente, al minuto 67, Raúl Jiménez consolidó el triunfo con un certero remate de cabeza que batió a Ronwen Williams.

El rudo compromiso concluyó con tres futbolistas expulsados por el árbitro Wilton Sampaio. Los sudafricanos Sphephelo Sithole y Themba Zwane vieron la tarjeta roja, mientras que César Montes fue sancionado por la escuadra local.