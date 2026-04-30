México sale de lista de vigilancia de EE.UU. por propiedad intelectual y T-MEC

30 de abril de 2026 – Ciudad de México – EFE.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que México ha logrado salir de la lista de vigilancia prioritaria de Estados Unidos en temas de propiedad intelectual. Este avance es considerado por el funcionario como un indicador positivo y una señal estratégica de cara a la próxima revisión del tratado comercial T-MEC. La decisión fue formalizada por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos tras evaluar el desempeño del país en el último periodo.

La administración estadounidense reconoció mediante el Reporte Especial 301 que el gobierno mexicano realizó esfuerzos notables para fortalecer la protección de derechos de autor y patentes durante el año reciente. Ebrard enfatizó que estos resultados permiten llegar con una posición más sólida a las mesas de trabajo con sus homólogos norteamericanos. El proceso formal de preparación para la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá está programado para iniciar formalmente el próximo 26 de mayo.

Dentro de los logros específicos que permitieron esta mejora en la calificación internacional se encuentran los progresos en el sistema de patentes y el resguardo a la industria farmacéutica nacional. La Oficina del Representante Comercial destacó que México ha implementado medidas rigurosas para frenar el comercio de mercancías falsificadas y combatir la piratería a gran escala. Estas acciones forman parte de un plan integral para sanear el entorno de negocios y cumplir con los estándares internacionales de comercio.

Con el objetivo de mantener esta tendencia y evitar retrocesos en la clasificación, el gobierno federal presentará próximamente una serie de iniciativas legislativas ante el Congreso de la Unión. Se contemplan modificaciones estructurales al Código Penal Federal para endurecer las sanciones contra la falsificación. Asimismo, se propondrán reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor diseñadas específicamente para perseguir y castigar delitos de propiedad intelectual cometidos en el entorno digital y plataformas de internet.

El éxito en esta gestión fue atribuido al trabajo coordinado entre diversas dependencias como la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Cofepris. Según las declaraciones del secretario, estas instituciones han seguido las directrices establecidas por la presidenta Claudia Sheinbaum para mejorar el cumplimiento normativo. Esta colaboración interinstitucional ha sido clave para demostrar a los socios comerciales la seriedad de las políticas públicas implementadas en territorio mexicano.

A pesar de la salida de la categoría de vigilancia prioritaria, las autoridades comerciales de Estados Unidos señalaron que México todavía debe resolver ciertos problemas estructurales para ser retirado totalmente de sus informes de observación. Cabe recordar que el país ingresó a este grupo de monitoreo el año pasado debido a la escasez de investigaciones criminales y sanciones efectivas. Por ahora, el gobierno mexicano se compromete a seguir trabajando en las áreas de oportunidad señaladas para garantizar una relación comercial estable.