México sufre el asesinato del músico de Camilo Séptimo

El tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de 3 años y una empleada fueron asesinados en México.

Las autoridades capturaron a dos sospechosos en menos de 12 horas, señalando a un socio comercial del artista como presunto autor.

Un menor de 6 años resultó rescatado con vida e ileso dentro del domicilio en Atizapán de Zaragoza.

Ataque armado contra el tecladista Jonathan Meléndez en Atizapán

El músico Jonathan Meléndez “Honas”, compositor y tecladista de Camilo Séptimo, fue hallado sin vida junto a su esposa embarazada, su hija de 3 años y su trabajadora doméstica. Las autoridades hallaron los cuerpos maniatados dentro de su departamento en Atizapán de Zaragoza.

Las fuerzas de seguridad lograron rescatar con vida a un hijo de 6 años de la pareja durante la intervención de medianoche. La agresión consternó a la industria musical previo al concierto previsto en Ciudad Juárez.

Detención de los presuntos responsables y el móvil del crimen

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Diego Sebastián N y Gerardo N en menos de 12 horas. Un operativo coordinado entre el Estado de México, la capital y el gobierno federal facilitó su captura.

Las investigaciones señalan que Diego Sebastián N era socio comercial de Meléndez, lo cual le habría permitido acceder al departamento sin levantar sospechas. Las autoridades de México analizan móviles económicos relacionados con el crimen.