México sufre el asesinato del músico de Camilo Séptimo

- El tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de 3 años y una empleada fueron asesinados en México.
- Las autoridades capturaron a dos sospechosos en menos de 12 horas, señalando a un socio comercial del artista como presunto autor.
- Un menor de 6 años resultó rescatado con vida e ileso dentro del domicilio en Atizapán de Zaragoza.
Ataque armado contra el tecladista Jonathan Meléndez en Atizapán
El músico Jonathan Meléndez “Honas”, compositor y tecladista de Camilo Séptimo, fue hallado sin vida junto a su esposa embarazada, su hija de 3 años y su trabajadora doméstica. Las autoridades hallaron los cuerpos maniatados dentro de su departamento en Atizapán de Zaragoza.
Las fuerzas de seguridad lograron rescatar con vida a un hijo de 6 años de la pareja durante la intervención de medianoche. La agresión consternó a la industria musical previo al concierto previsto en Ciudad Juárez.
Detención de los presuntos responsables y el móvil del crimen
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Diego Sebastián N y Gerardo N en menos de 12 horas. Un operativo coordinado entre el Estado de México, la capital y el gobierno federal facilitó su captura.
Las investigaciones señalan que Diego Sebastián N era socio comercial de Meléndez, lo cual le habría permitido acceder al departamento sin levantar sospechas. Las autoridades de México analizan móviles económicos relacionados con el crimen.
¿Quién era Jonathan Meléndez y qué le sucedió en México?
Jonathan Meléndez, conocido como “Honas”, era tecladista y compositor de la banda Camilo Séptimo. Fue asesinado junto a tres integrantes de su hogar en su departamento de Atizapán de Zaragoza.
¿Quiénes son los detenidos por el homicidio del integrante de Camilo Séptimo?
Las autoridades arrestaron a Diego Sebastián N, socio comercial del músico, y a Gerardo N. Ambos están a disposición judicial como presuntos responsables materiales de la agresión armada.