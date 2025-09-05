Mi Pueblo Supermarket y la ciudad de Pelham llegan a un acuerdo

5 de septiembre de 2025 – PELHAM, Alabama – Agencias.

Una cadena de supermercados y la ciudad de Pelham anunciaron la cancelación de una audiencia pública programada para el lunes 8 de septiembre.

Esta decisión se tomó después de que ambas partes llegaran a un “acuerdo para resolver los asuntos pendientes de forma satisfactoria para ambos”.

Tanto la ciudad de Pelham como Mi Pueblo afirman que seguirán colaborando con el compromiso compartido de apoyar a la comunidad de Pelham.

Mi Pueblo Supermarket LLC se describe en su sitio web como la tienda multicultural más grande del estado de Alabama, que ofrece una amplia gama de productos de México, América Central y del Sur.

La tienda tiene dos sucursales: una en Homewood y otra en Pelham. La de Pelham se encuentra en 3060 Pelham Pkwy.

La ciudad de Pelham no dio detalles sobre por qué estaba considerando revocar la licencia del supermercado. Sin embargo, un comunicado decía que la ciudad se había comunicado con la gerencia de Mi Pueblo sobre los pasos necesarios para cumplir con la ley estatal.