Miami Beach sumerge esculturas de autos para crear un arrecife y atraer fauna

14 de enero de 2026 – Miami (EE.UU.) – EFE.

La idea de construir un arrecife artificial en las costas de Miami Beach surgió de la visión de una artista argentina que vio en el automóvil un potente elemento de cambio. Mientras que en la superficie estos vehículos representan agentes contaminantes, al ser transformados en figuras de concreto ecológico y depositados bajo el mar, adquieren una función vital para el ecosistema. Estas estructuras están diseñadas específicamente para fomentar la colonización de diversas formas de vida marina y restaurar la riqueza biológica que solía caracterizar a esta región.

La iniciativa denominada Reefline ha logrado establecer una curiosa hilera de más de veinte esculturas vehiculares a escasa distancia de la orilla, justo frente a una de las zonas turísticas más concurridas del planeta. El objetivo final es extender esta barrera artificial a lo largo de once kilómetros de costa, creando un corredor que facilite el retorno de especies que habían abandonado estas aguas. Se trata de una propuesta que entrelaza la creatividad artística con la protección ambiental para devolverle a la naturaleza su espacio perdido.

Desde un punto de vista simbólico, el proyecto busca darle un nuevo significado a la forma del coche, aprovechando su estructura como soporte ideal para el crecimiento de los arrecifes. Al utilizar materiales amigables con el entorno marino, las piezas ya han comenzado a mostrar resultados positivos tras apenas unos meses de inmersión. Las figuras se ubican a una profundidad estratégica de seis metros, asegurando que reciban la iluminación solar necesaria para que los organismos básicos prosperen y atraigan al resto de la fauna de manera orgánica.

Este esfuerzo responde a una necesidad histórica de la zona, que originalmente contaba con protecciones naturales que desaparecieron debido al aumento de la temperatura del agua y los desechos humanos. Miami Beach, al ser un territorio con una fuerte intervención humana, sufre de un desgaste constante que este proyecto pretende mitigar poniendo el talento creativo a disposición del medio ambiente. Para garantizar su permanencia, las esculturas fueron instaladas mediante maquinaria pesada y probadas para resistir el impacto de fenómenos climáticos extremos.

La interacción del público con esta exhibición submarina es posible, aunque requiere cierto esfuerzo físico o el uso de equipos especializados. Aunque es factible llegar al sitio por cuenta propia, la profundidad del agua sugiere que la mejor forma de disfrutar la experiencia es a través de excursiones organizadas que proveen lo necesario para bucear. El concepto se percibe como un acto de conexión profunda con lo invisible, permitiendo que el arte cumpla un propósito funcional fuera de los museos convencionales y en contacto directo con el océano.

A pesar de los avances iniciales y el entusiasmo que genera la propuesta, el futuro del proyecto depende de una inversión económica considerable que aún está en proceso de recaudación. Se buscan contribuciones tanto de organismos públicos como de patrocinadores privados, ofreciendo incluso la posibilidad de que los donantes vinculen su nombre a las piezas sumergidas. Aunque el plan completo podría tardar una década en concretarse, ya existen planes para llevar este modelo de restauración ecológica a otros destinos internacionales de gran relevancia turística.