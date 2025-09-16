Microsoft invertirá $30 mil millones en inteligencia artificial en el Reino Unido

16 de septiembre de 2025 – Washington – EFE.

Microsoft ha anunciado un plan de inversión de 30.000 millones de dólares en el Reino Unido para el periodo 2025-2028, centrado en infraestructura y operaciones de inteligencia artificial. Según un comunicado oficial de la compañía, este es el compromiso financiero más grande que han realizado en el país, lo que subraya la importancia estratégica de la región para sus planes futuros.

De la inversión total, 15.000 millones de dólares se destinarán específicamente a la infraestructura de una nube de IA. Este capital permitirá a Microsoft construir la supercomputadora más grande del Reino Unido, equipada con más de 23.000 unidades de procesamiento gráfico avanzadas (GPU). Esta iniciativa busca fortalecer la infraestructura tecnológica del país y apoyar su creciente ecosistema de IA.

Microsoft ha señalado que esta importante inversión no solo tiene implicaciones económicas, sino que también busca fortalecer los lazos entre Estados Unidos y el Reino Unido. La empresa ve esta colaboración como un impulso a las agendas de inteligencia artificial tanto del presidente Donald Trump como del primer ministro Keir Starmer, demostrando un alineamiento estratégico entre ambas naciones en el campo tecnológico.

La compañía tecnológica asegura que la inversión les permitirá expandir la cobertura de sus centros de datos para satisfacer la creciente demanda de IA de sus clientes en el Reino Unido. Entre estos clientes se encuentran importantes instituciones y empresas como Barclays, el NHS, la Premier League, Vodafone y London Stock Exchange Group, lo que muestra el amplio alcance de la tecnología de Microsoft en diversos sectores.

La otra mitad de la inversión, un total de 15.000 millones de dólares, se usará para respaldar las operaciones de Microsoft en todo el país. Esta financiación servirá para apoyar a sus 6.000 empleados en diversas sedes, quienes trabajan en áreas clave como la investigación avanzada, el desarrollo de modelos de IA, la creación de productos y la operación de centros de datos.

Este compromiso financiero permitirá a Microsoft seguir colaborando de cerca con las principales instituciones británicas. La empresa destaca que su personal, distribuido en varias ciudades, se dedica a ventas y soporte al cliente, lo que demuestra un profundo involucramiento con la economía y la sociedad británica en su conjunto.