Miembro de cártel sentenciado a cadena perpetua por tráfico de fentanilo y lavado de dinero

9 de enero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (“CJNG”) ha sido sentenciado a cadena perpetua en una prisión federal por tráfico de fentanilo y lavado de dinero, según anunció el fiscal federal Prim F. Escalona.

La jueza de distrito de los EE. UU., Madeline H. Haikala, sentenció a Juan Francisco Castañeda, también conocido como “Pariente”, de 44 años, a cadena perpetua. En octubre de 2025, tras dos días de testimonios en el juicio, Castañeda se declaró culpable de conspiración para traficar fentanilo, conspiración para cometer lavado de dinero y distribución de fentanilo. Estos delitos ocurrieron en las áreas de Birmingham y Homewood.

De acuerdo con las pruebas presentadas en el juicio y la declaración de culpabilidad, Castañeda dirigía su organización de narcotráfico y lavado de dinero mediante el uso de teléfonos de contrabando mientras cumplía múltiples cadenas perpetuas por asesinato en la instalación correccional Bullock del Departamento de Correccionales de Alabama.

Castañeda utilizaba una red de mensajeros y negocios locales como “fachadas”, desde donde coordinaba la distribución de fentanilo y recolectaba las ganancias de la droga. Las operaciones encubiertas revelaron que Castañeda lavaba cientos de miles de dólares para fuentes del CJNG en México a través de estos intermediarios.

Según los documentos judiciales, Castañeda se había declarado culpable previamente de un homicidio múltiple en 2008 en el condado de Shelby, donde cinco personas fueron asesinadas por una deuda con el cártel. Las pruebas en la sentencia revelaron que:

Castañeda amenazó con matar a sus coacusados durante la investigación y “echárselos a los perros”.

Fue responsable del movimiento de más de 19 kilogramos de fentanilo en el distrito durante el periodo de la investigación.

Se dictó una sentencia monetaria de $700,000 dólares en su contra como parte de la condena.

La DEA y el HSI investigaron el caso con la asistencia de diversas agencias, incluyendo el IRS, el Servicio de Alguaciles de EE. UU., el Servicio de Inspección Postal, y los departamentos de policía de Hoover, Birmingham y Bessemer, entre otros. Los fiscales federales adjuntos Allison Garnett y Carson Gilbert están a cargo de la acusación.

Este caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecido por la Orden Ejecutiva 14159. El HSTF es una asociación de todo el gobierno dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales. El grupo pone especial énfasis en investigar delitos que involucran el tráfico de niños y utiliza todas las herramientas disponibles para procesar y deportar a los extranjeros criminales más violentos de los Estados Unidos.