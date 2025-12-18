Migrantes deciden quedarse en México ante las políticas de Trump

18 de diciembre de 2025 – Tapachula (México) – EFE.

En la frontera sur de México se llevó a cabo una conmemoración especial por el Día Internacional del Migrante donde diversas personas expresaron su deseo de radicar permanentemente en territorio mexicano. Esta tendencia ha crecido debido a las crecientes dificultades para cruzar hacia Estados Unidos bajo la actual administración de Donald Trump. Muchos extranjeros que inicialmente planeaban llegar al norte ahora ven en México una oportunidad real para reconstruir sus vidas con seguridad.

Varios testimonios de personas provenientes de islas del Caribe reflejan este cambio de perspectiva al haber obtenido ya su residencia legal en el país. Tras abandonar la meta de alcanzar la frontera estadounidense, estos individuos se enfocan ahora en buscar estabilidad laboral y nuevas opciones de crecimiento personal en ciudades como Tapachula. La satisfacción de contar con documentos legales les permite visualizar un futuro próspero sin la necesidad de arriesgarse en trayectos peligrosos hacia el norte.

Durante la celebración organizada en el estado de Chiapas, decenas de familias recibieron diversos servicios esenciales como atención de salud y asesoría jurídica gratuita. El evento también incluyó la entrega de suministros básicos como alimentos y vestimenta, además de actividades recreativas diseñadas para los menores de edad. Este tipo de jornadas buscan mitigar las carencias inmediatas de quienes se encuentran en situación de movilidad mientras definen su situación migratoria.

Aproximadamente medio millar de personas, en su mayoría de origen cubano y haitiano, acudieron a los módulos instalados por instituciones gubernamentales y civiles. El interés principal de los asistentes se centró en localizar vacantes de empleo formal y recibir chequeos médicos preventivos para sus familiares. La gran afluencia demuestra que una parte significativa de la población migrante está priorizando la integración sociolaboral dentro de las comunidades mexicanas locales.

Las autoridades municipales destacaron que el enfoque primordial de estas acciones es brindar un trato humano y cálido a quienes llegan desde otros países. Se subrayó que las solicitudes más frecuentes de los recién llegados tienen que ver con la regularización de su estatus migratorio y el acceso a condiciones de vida que respeten su dignidad. El objetivo es fomentar una cultura de inclusión que elimine los prejuicios y la discriminación hacia los extranjeros que deciden quedarse.

Este fenómeno marca una transformación importante en la dinámica regional, donde México ha dejado de ser únicamente un puente de paso para convertirse en un destino final. Las restricciones fronterizas impuestas desde Washington han acelerado este proceso de asentamiento en diversas ciudades del sur y centro del país. En consecuencia, el esfuerzo de los migrantes se concentra ahora en cumplir con los requisitos legales para trabajar formalmente y establecer un hogar definitivo.