Miles de maestros marchan en Ciudad de México para exigir mejoras salariales

15 de mayo de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Una multitudinaria manifestación de docentes colmó las principales avenidas de la Ciudad de México este viernes para exigir de manera inmediata mejoras salariales y un sistema de jubilación digno. La marcha fue convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el marco del Día del Maestro. Los educadores exigen la derogación de las reformas educativas vigentes y la instauración de un modelo de seguridad social solidario que garantice los derechos del sector laboral de la enseñanza.

La movilización comenzó a tempranas horas de la mañana con rumbo hacia el Zócalo capitalino, la plaza política más importante del país. Bajo la consigna de que no hay nada que celebrar, los manifestantes denunciaron el incumplimiento de las promesas del Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante el recorrido se escucharon consignas que reclamaban el fin de la precarización laboral y criticaban el doble discurso oficial respecto a las condiciones actuales del magisterio.

A través de la lectura de un manifiesto público, la organización sindical visibilizó las graves deficiencias de infraestructura que sufren las escuelas públicas del país, afectadas por olas de calor y problemas de inseguridad. Asimismo, los representantes docentes criticaron la falta de coordinación oficial tras el anuncio y posterior rectificación del adelanto de las vacaciones escolares. La dirigencia sindical advirtió que continuará con las movilizaciones en las calles ante lo que calificaron como una administración indolente que no escucha sus demandas estructurales.

La protesta magisterial contó con la participación de contingentes provenientes de estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán, regiones históricamente activas en la defensa de los derechos laborales. A la marcha también se unió un grupo de estudiantes de Ayotzinapa, quienes marcharon para mantener vigente la exigencia de justicia por la desaparición de sus cuarenta y tres compañeros ocurrida en el año dos mil catorce. La presencia de diversos sectores sociales consolidó el carácter nacional y unificado de la jornada de protesta.

Los maestros organizados se declararon preparados para convocar a un paro nacional de labores que coincidiría con el inicio de la Copa Mundial de fútbol el próximo once de junio en el Estadio Azteca. El objetivo de esta medida de presión es aprovechar la ventana internacional para visibilizar ante el mundo las carencias del sistema educativo mexicano. Testimonios de los docentes en la marcha señalaron que existen numerosas comunidades rurales cuyas escuelas operan sin servicios básicos como agua potable o energía eléctrica.

Los manifestantes lamentaron la falta de apertura al diálogo por parte del Poder Ejecutivo, señalando que la presidenta de la república ha evitado reunirse con el sector desde hace un año. El magisterio criticó fuertemente que las decisiones sobre el calendario escolar se tomen de forma unilateral sin consultar a las familias ni a los trabajadores de la educación. La jornada concluyó con la advertencia de que las bases magisteriales intensificarán sus protestas si el Gobierno mexicano no instala mesas de negociación con propuestas concretas.