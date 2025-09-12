Miles de palestinos huyen de Gaza a lugares que no son seguros

12 de septiembre de 2025 – Wadi Gaza – EFE.

Miles de palestinos, cargando con todas sus pertenencias, abandonaron la ciudad de Gaza y se dirigieron al sur, sabiendo que el camino es extremadamente peligroso por los constantes bombardeos israelíes. Muchos temen por su vida, ya que han visto noticias sobre personas que han sido atacadas durante la evacuación.

Adib Abderrahman Selim, un palestino que se desplaza junto a su familia, comenta que la decisión de marcharse no es por voluntad propia, sino que están siendo obligados por la continua destrucción que causan las tropas, drones y aviones israelíes. Selim dice que ya no queda nada en su hogar, ni árboles, ni piedras, todo está totalmente destruido.

La ONU ha registrado un número de 73.500 desplazamientos del norte al sur de Gaza desde el 14 de agosto, incluyendo 25.000 solo desde el 7 de septiembre. Estas cifras reflejan el gran número de personas que se han visto forzadas a dejar sus hogares, y que lamentablemente en muchos casos, han perdido todo.

Selim lamenta haber tenido que dejar la mayor parte de sus pertenencias y se muestra preocupado por su futuro en el área de Al Mawasi, en el sur, un lugar que a pesar de ser designado como “zona humanitaria”, aún sufre ataques. Sabe que no habrá servicios básicos, ni electricidad, ni agua, ni alcantarillado, en los campamentos, los cuales ya están superpoblados.

Otro palestino, Mohamed el Qoura, también se ha desplazado junto a su extensa familia. Su lema es “o vivimos o morimos juntos”, reflejando una resignación ante una situación desesperada. El Qoura se ha desplazado antes y es consciente de los peligros, la sed y el agotamiento, además del alto costo de los viajes.

El Qoura pide a gritos que alguien ponga fin a la guerra y que busquen una solución para el pueblo palestino, pues el sufrimiento ha alcanzado a todos. Desde octubre de 2023, más de 64.700 palestinos han muerto. La situación es muy difícil y el sufrimiento del pueblo ha sido insoportable.