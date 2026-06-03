Milli Vanilli: Fab Morvan cancela show con Donald Trump

El cantante Fab Morvan canceló su concierto en el festival conmemorativo organizado por el presidente Donald Trump.

La fuerte politización del espectáculo patrio provocó una renuncia masiva de los artistas musicales invitados.

Las bajas obligaron a la Casa Blanca a evaluar la suspensión total de los conciertos programados en Washington.

Cancelaciones masivas golpean al festival de Donald Trump

El vocalista Fab Morvan, reconocido exintegrante del dúo Milli Vanilli, decidió bajarse del festival musical de Donald Trump. Este show de la Gran Feria Estatal Estadounidense conmemora el aniversario 250 de la nación.

Con esta decisión, el cantante se suma a la tendencia de renuncias masivas dentro de la farándula internacional. Estrellas de la música como Bret Michaels, Martina McBride, The Commodores y Morris Day también cancelaron su participación en la Explanada Nacional.

Polémica en Washington y el único artista confirmado

Morvan explicó que buscaba un show de nostalgia y unión, pero el ambiente se transformó en un debate de índole política. Tras la salida de sus colegas, el rapero Vanilla Ice quedó como la única figura de renombre que mantiene en pie su concierto.

Ante la falta de participantes, la administración gubernamental contempla reemplazar los espectáculos musicales por un encuentro político directo. Esta alarmante deserción trajo de vuelta a los medios el histórico escándalo de fraude vocal que marcó la trayectoria del intérprete.