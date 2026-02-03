Millones de archivos sobre Epstein revelan nuevos detalles y mencionan figuras influyentes

3 de febrero de 2026 – EE.UU. – Agencias.

La publicación de una inmensa base de datos con millones de archivos vinculados a Jeffrey Epstein ha revelado detalles inéditos sobre su red de contactos y el funcionamiento de sus residencias. Entre los documentos destaca una base de datos interna utilizada por su personal para gestionar las actividades en lugares como su isla privada y su casa en Manhattan. Los registros mencionan a figuras de gran relevancia como el exmandatario estadounidense Bill Clinton, de quien se detallan preferencias logísticas, y al príncipe Andrés de Inglaterra, cuya presencia en las propiedades del financiero aparece documentada de forma recurrente en las bitácoras de servicio.

En los archivos también surgen nombres de personalidades del ámbito científico y tecnológico que mantuvieron encuentros con el magnate. Se menciona al cofundador de Microsoft, Bill Gates, en relación con reuniones sobre proyectos filantrópicos que tuvieron lugar años después de la condena inicial de Epstein. Asimismo, el renombrado físico Stephen Hawking aparece citado en los registros debido a su participación en una conferencia en la isla de Little St. James, donde los documentos describen las atenciones que recibió por parte del personal de servicio durante su estancia en el lugar.

Los documentos detallan la participación de otras figuras influyentes como el exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, y el exsenador George Mitchell. Según los testimonios y registros analizados, estas personas fueron mencionadas en contextos que vinculan su presencia con los círculos sociales que Epstein frecuentaba y organizaba. La información recopilada incluye descripciones de traslados en el avión privado conocido como el Lolita Express, especificando fechas y acompañantes que anteriormente no habían sido confirmados de manera tan precisa por los registros de vuelo oficiales.

Un punto crítico de la filtración es la mención del multimillonario Glenn Dubin y su esposa Eva Andersson Dubin, quienes mantenían una amistad cercana con el financiero. Los archivos sugieren que Epstein intentó utilizar sus conexiones para facilitar encuentros entre personas influyentes y las jóvenes que formaban parte de su entorno. Además, aparecen referencias a figuras del mundo del modelaje y la moda, como el agente francés Jean-Luc Brunel, quien fue señalado repetidamente como un colaborador clave en el reclutamiento de víctimas para las actividades del magnate en Europa y Estados Unidos.

El material incluye correos electrónicos y notas de oficina que exponen cómo Epstein utilizaba el nombre de personas famosas para impresionar o coaccionar a otros. En los textos se nombra al actor Kevin Spacey y al presentador de televisión Chris Tucker, quienes habrían compartido vuelos en el avión privado hacia África para una gira de caridad. Aunque muchos de los mencionados han negado tener conocimiento de las actividades criminales de Epstein, la aparición de sus nombres en listas de contactos y agendas personales sigue generando una fuerte presión sobre su imagen pública.

Finalmente, los registros legales profundizan en las declaraciones de Virginia Giuffre y Johanna Sjoberg, cuyas acusaciones han sido fundamentales para identificar a los participantes en las fiestas del financiero. Sjoberg detalló en sus testimonios encuentros donde figuras como el magnate Donald Trump eran mencionadas, aunque los documentos aclaran que en ciertos casos no hubo evidencia de comportamientos ilícitos directos. Este volumen masivo de información continúa bajo revisión por parte de periodistas e investigadores, quienes buscan determinar el grado de complicidad de cada uno de los implicados en este complejo sistema de abuso.