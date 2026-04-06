Mision Artemis II la NASA marca hito historico al orbitar la Luna

6 de abril de 2026 – Miami (EE.UU.) – EFE.

La mision espacial Artemis II ha logrado un acontecimiento sin precedentes este lunes al situar nuevamente a seres humanos en la orbita lunar tras mas de cincuenta años de ausencia. El viaje comenzo con un lanzamiento exitoso el pasado 1 de abril desde las instalaciones de Cabo Cañaveral en Florida, marcando el retorno oficial de la humanidad al entorno del satelite natural. Este proyecto representa un paso fundamental en el programa de exploracion espacial de la agencia estadounidense, consolidando el regreso a la Luna despues de medio siglo.

El equipo de astronautas de la NASA destaca por ser el mas diverso hasta la fecha en una expedicion lunar, rompiendo barreras historicas de representacion. Entre los tripulantes se encuentran Reid Wiseman, Christina Koch, quien es la primera mujer en realizar este trayecto orbital, y Victor Glover, el primer astronauta afroamericano en alcanzar esta zona del espacio. A ellos se suma Jeremy Hansen de Canada, marcando la primera participacion de un astronauta internacional en una travesia de esta magnitud hacia el satelite.

Durante el transcurso de la operacion, la nave supero la distancia maxima recorrida por humanos fuera de nuestro planeta, estableciendo un nuevo record de mas de 406.000 kilometros desde la Tierra. Esta marca supera el registro historico que ostentaba la mision Apolo 13 desde la decada de los setenta. Ademas, la tripulacion experimento el paso por la cara oculta de la Luna, un tramo donde las comunicaciones con el control de mision se interrumpieron temporalmente de forma prevista.

En las horas de maxima proximidad lunar, los astronautas realizaron observaciones cientificas detalladas que ayudaran a comprender mejor la geologia del satelite. Al percibir directamente las variaciones cromáticas de la superficie, como matices marrones y azulados, se facilita la identificacion de la composicion mineral y la edad de diferentes regiones. Por un evento fortuito debido al cambio de fechas de lanzamiento, la tripulacion pudo presenciar un eclipse solar total de larga duracion desde su perspectiva privilegiada en el espacio.

A pesar de los logros cientificos, la expedicion enfrento inconvenientes tecnicos menores relacionados con los sistemas de higiene y olores desconocidos dentro de la cabina. No obstante, estos incidentes no afectaron el desempeño general ni la seguridad de los tripulantes. Tras restablecer el contacto radial con la Tierra despues de rodear la Luna, la astronauta Christina Koch compartio un mensaje de entusiasmo hacia los continentes terrestres, reafirmando el exito de la tecnologia aeroespacial moderna.

Con la fase de exploracion lunar completada, la capsula ha iniciado formalmente su trayectoria de retorno hacia nuestro planeta. Se espera que la mision Artemis II concluya tras diez dias de navegacion espacial mediante un descenso controlado sobre el oceano Pacifico. El amerizaje final esta programado para el proximo 10 de abril cerca de las costas de San Diego, cerrando asi un capitulo crucial que prepara el camino para futuras caminatas lunares tripuladas.