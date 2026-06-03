Modelos de IA en EE. UU. serán testados bajo nueva orden

El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para supervisar y probar nuevos modelos de lenguaje antes de su lanzamiento masivo.

La medida busca proteger la seguridad nacional mediante una acción coordinada entre agencias federales ante herramientas tecnológicas disruptivas o fronterizas.

Las empresas de tecnología concederán voluntariamente al Gobierno un plazo de hasta 30 días para la revisión regulatoria de sus sistemas.

Cómo afectará la nueva regulación de Donald Trump a las empresas de inteligencia artificial

El gobierno de los Estados Unidos ha implementado una orden ejecutiva enfocada en la seguridad nacional. Esta normativa establece una fiscalización previa sobre los sistemas desarrollados por firmas tecnológicas líderes del sector.

La tecnológica Anthropic respaldó públicamente la medida mediante un comunicado emitido en su cuenta de la red social X. La organización calificó este marco normativo como un avance estratégico para consolidar el liderazgo tecnológico estadounidense.

Creación del centro de ciberseguridad y el conflicto judicial con el Pentágono

El mandato presidencial contempla el diseño de un centro de intercambio de información sobre ciberseguridad para mitigar vulnerabilidades críticas. La iniciativa operará de forma conjunta con los gestores de las infraestructuras informáticas clave del país.

Este cambio político coincide con un litigio en tribunales federales entre Anthropic y el secretario de Guerra, Pete Hegseth. El proceso judicial aborda presuntas fallas éticas en la implementación militar de herramientas de inteligencia artificial en operaciones de defensa.