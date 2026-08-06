Moho en apartamentos deja sin vivienda a universitarios

La Ciudad de Tuscaloosa clausuró seis unidades del residencial The Walk por presencia de moho insalubre.

Estudiantes de University of Alabama buscan vivienda de emergencia antes del inicio del periodo lectivo.

Un inspector municipal declaró los inmuebles como no aptos para la ocupación humana tras denuncias.

Clausuran inmuebles estudiantiles en Tuscaloosa por severo moho

Inspectores de la Ciudad de Tuscaloosa declararon inhabitables seis apartamentos del complejo residencial The Walk tras verificar graves problemas de moho. La medida sanitaria dejó a varios alumnos de University of Alabama sin alojamiento justo antes de comenzar las mudanzas universitarias.

Padres de familia, como Valerie White, denunciaron que las viviendas despedían un olor sofocante e insalubre. Pese a que un especialista independiente confirmó los riesgos para la salud, la administración del residencial inicialmente se negó a cancelar los contratos de arrendamiento firmados.

Respuesta de Book N’ Ladder y acciones legales de afectados

La firma administradora Book N’ Ladder aseguró mediante un comunicado que trabaja en solucionar la presencia de moho para entregar las unidades a tiempo. No obstante, familias afectadas contrataron representación legal para exigir reembolsos de depósitos y la liberación inmediata de sus contratos.

Otros estudiantes del complejo habitacional han optado por pagar inspecciones privadas en sus departamentos mientras buscan alternativas de vivienda. Las autoridades locales analizan si ampliarán las evaluaciones e inspecciones técnicas a más inmuebles del edificio.