Mon Laferte anuncia gira musical en México para el año 2026

3 de noviembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

La cantautora chilena Mon Laferte dio a conocer el lunes los detalles de su nueva gira de conciertos que se llevará a cabo en México durante el año 2026. El recorrido está programado para comenzar el 11 de abril en la ciudad de Mérida, en el sureste del país, y continuará por varias ciudades importantes para promocionar su trabajo discográfico más reciente, titulado Femme Fatale.

Según la información proporcionada por la promotora Ocesa, Mon Laferte, nacida en Viña del Mar en 1983, presentará un espectáculo en México que incluirá los temas destacados de su última producción. Este álbum está compuesto por catorce canciones y fusiona ritmos como el pop alternativo y el jazz, ofreciendo un “sonido oscuro, sofisticado y profundamente poético” a sus seguidores.

El calendario de la artista chilena en México está definido para arrancar en Mérida el 11 de abril. Posteriormente, la gira la llevará a Puebla el 23 de abril, seguido por una presentación en Querétaro el 25 de abril y otra en la ciudad de Guadalajara el 30 de abril.

En el mes de mayo, la cantante se presentará en la ciudad de Monterrey el día 27. El broche de oro de su gira está previsto para realizarse en el icónico Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 29 de mayo, cerrando así su serie de conciertos en el país.

Mon Laferte, quien ha fijado su residencia en México desde hace años, es una aclamada artista de pop latino, reconocida por su estilo versátil que incorpora elementos del indie, el roots, el rock, el blues, el bolero, la cumbia, la ranchera y sonidos electrónicos, combinándolos con la rica tradición musical popular latinoamericana.

Su álbum más reciente, Femme Fatale, incluye sencillos destacados como ‘Esto Es Amor’, una colaboración con Conociendo Rusia, y ‘La Tirana’, en la que une fuerzas con Nathy Peluso. Además de estos temas, el disco cuenta con colaboraciones inéditas junto al cantautor brasileño TIAGO IORC, y una destacada reunión con las cantautoras mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en la canción titulada ‘My One And Only Love’. Este álbum se suma a su extensa discografía, que ya cuenta con ocho producciones publicadas desde Desechable en 2011.