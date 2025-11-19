Moneda de Freddie Mercury lanzada por 40 aniversario de “Live Aid”

19 de noviembre de 2025 – Londres – EFE.

La Royal Mint, la institución encargada de la acuñación de monedas en el Reino Unido, ha revelado la creación de una moneda de coleccionista en honor al legendario vocalista Freddie Mercury. Esta edición especial coincide con la celebración de dos hitos importantes: el cuadragésimo aniversario de su memorable actuación en el concierto Live Aid de 1985 y el lanzamiento de su álbum debut como solista.

El diseño de esta pieza conmemorativa muestra una representación de Mercury en el centro del escenario, capturando el momento en que lucía su característica chaqueta amarilla del concierto de Wembley. La figura del artista se presenta mirando hacia arriba, con un micrófono en la mano, un gesto que evoca la intensidad de sus presentaciones.

Kashmira Bulsara, hermana de Freddie Mercury, tuvo el honor de visitar las instalaciones de la Real Casa de la Moneda para acuñar el primer ejemplar. En un comunicado emitido por la Royal Mint, ella describió este acto como una ocasión profundamente conmovedora y que le generó un gran orgullo personal.

Bulsara comentó que Freddie se habría sentido inmensamente complacido al recibir un homenaje de esta naturaleza, y valoró especialmente el hecho de que su familia haya participado en el proceso de dar vida a este tributo.

Como parte de la iniciativa, la Royal Mint también donará una versión exclusiva de la moneda, elaborada en oro, a la fundación Mercury Phoenix Trust. Esta organización benéfica, dedicada a la lucha contra el SIDA y creada en memoria del cantante, planea subastar esta pieza única en los próximos meses con el fin de recaudar fondos para su causa.

Mercury se une así a una prestigiosa lista de músicos homenajeados en la colección de monedas conmemorativas denominada “Leyendas de la Música” de la Royal Mint. Otros artistas icónicos que han sido reconocidos previamente en esta serie incluyen a David Bowie, George Michael y Paul McCartney.

Rebecca Morgan, directora de monedas conmemorativas de la Royal Mint, afirmó en un comunicado que la moneda logra capturar fielmente la “energía eléctrica” que definía a Mercury y rinde tributo a “un verdadero icono cuya influencia sigue inspirando a nuevas generaciones”. Además, destacó el minucioso trabajo de diseño, mencionando que elementos como su firma y un pentagrama musical que simboliza su impresionante rango vocal hacen de esta pieza una de las más especiales dentro de su colección conmemorativa.

La colección numismática dedicada a Freddie Mercury está ya disponible para su compra en el sitio web oficial de la Real Casa de la Moneda desde este martes. Los precios para estas piezas varían considerablemente, comenzando en 18,50 libras (cerca de 21 euros) para la moneda brillante sin circular y alcanzando las 9.350 libras (más de 10.600 euros) para la versión más exclusiva, que es una edición limitada de 2 onzas de oro fino.