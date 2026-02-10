Monterrey estrena el primer vehículo autónomo de transporte público latinoamericano

10 de febrero de 2026 – Monterrey (México) – EFE.

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ha dado a conocer el primer transporte de conducción autónoma destinado al uso público en Latinoamérica. Esta iniciativa surge en el estado de Nuevo León, ubicado en la zona norte de territorio mexicano, con la firme intención de que la tecnología esté plenamente operativa en la entidad en un periodo aproximado de dos a tres años.

Jorge de Jesús Lozoya Santos, quien encabeza las investigaciones sobre movilidad del futuro en dicha institución, explicó que este avance representa el punto de partida hacia un nuevo esquema de transporte regional. El especialista detalló que el proyecto es el resultado del esfuerzo conjunto de decenas de catedráticos nacionales enfocados en el desarrollo de ciudades que sean verdaderamente sostenibles a largo plazo.

La creación de este microbús autónomo forma parte de un laboratorio de pruebas instalado en el área circundante al Campus Monterrey, conocido como Distrito Tec. El propósito principal de estos espacios es analizar cómo la automatización impacta en la zona, garantizando traslados que sean seguros y ecológicos para los ciudadanos, además de generar un beneficio social tangible para todos los sectores de la población.

Se tiene previsto que la unidad comience a ofrecer recorridos iniciales mediante un sistema de invitación directa. Los encargados del proyecto estiman que para mediados del presente año el servicio se extienda a personas ajenas a la universidad, aprovechando la relevancia internacional que tendrá la ciudad al ser una de las sedes oficiales de la próxima Copa del Mundo de fútbol.

Aunque el diseño y la integración tecnológica de este prototipo inicial requirieron un trabajo constante de dos años, los expertos aseguran que la experiencia adquirida permitirá ensamblar unidades similares en tiempos mucho más cortos. Una vez que se dominan los procesos de entrenamiento del sistema y montaje de componentes, la habilitación de nuevos vehículos podría concretarse en apenas un par de meses.

Finalmente, los responsables del programa señalaron que el principal obstáculo actual es la ausencia de un marco legal que regule la circulación de este tipo de tecnología en las calles. Por ello, se encuentran colaborando activamente con las autoridades legislativas para crear normativas que permitan no solo realizar pruebas controladas, sino ofrecer un servicio de transporte formal a la comunidad en el futuro cercano.