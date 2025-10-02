Monterrey golea 4-0 a Vancouver y se acerca a las semifinales con gran ventaja

2 de octubre de 2025 – Monterrey (México) – EFE.

El equipo femenil de Monterrey logró una contundente victoria de 4-0 sobre el Vancouver Rise Academy este jueves, un resultado que lo posiciona de manera muy favorable en la carrera por alcanzar las semifinales de la Liga de Campeonas de la Concacaf. Con este triunfo, el club mexicano se ubica temporalmente como el tercer clasificado en el Grupo B, acumulando seis puntos después de tres encuentros disputados.

A pesar de la goleada, el equipo de Monterrey aún se encuentra a cuatro unidades del líder de grupo, Gotham, que ya ha jugado un partido más. No obstante, las mexicanas están a solo un punto por debajo del Washington Spirit, conjunto con el que se medirán el próximo 15 de octubre. Este enfrentamiento directo se perfila como el decisivo para asegurar el pase a la fase de las cuatro mejores de la competición.

La suerte del partido se decidió gracias a una destacada actuación ofensiva que incluyó un doblete de la delantera australiana Emily Gielnik, complementado por los goles de Nicole Pérez y Katty Martínez. La apertura del marcador llegó a los 20 minutos, cuando un pase de Katty Martínez fue capitalizado por Gielnik. Cinco minutos después, la insistente presión por la banda izquierda rindió frutos con el segundo tanto de Gielnik, asistida en esta ocasión por la jugadora española Lucía García.

Antes de finalizar la primera mitad, Monterrey amplió su ventaja. Nicole Pérez firmó el tercer gol al minuto 39 con un potente disparo desde fuera del área. El dominio local fue absoluto, generando peligro constante, incluso por el costado derecho, de donde provino la jugada que selló la goleada. Katty Martínez fue la encargada de anotar el cuarto gol justo antes del descanso, tras recibir otra asistencia de Lucía García.

En la segunda mitad, el técnico de Monterrey, Leonardo Álvarez, optó por rotar a varias de sus jugadoras titulares, realizando múltiples sustituciones al inicio y durante el transcurso del complemento. A pesar de los cambios, el equipo mantuvo el control del juego. Sin embargo, Monterrey sufrió un revés en el minuto 75 con la lesión de su goleadora, Emily Gielnik, en un momento inoportuno ya que el cuerpo técnico había agotado previamente todas las ventanas de cambios permitidas.

El partido se disputó en el estadio BBVA, casa de Monterrey, y fue arbitrado por Dilia Bradley de Guatemala, quien amonestó a Kristen Sakkaki de Vancouver. La alineación titular de Monterrey incluyó a jugadoras como Paola Manrique, Daniela Monroy, Valeria del Campo y la propia Gielnik, mientras que Vancouver formó con Samantha Powell, Tristan Corneil y Myla Ewasiuk, entre otras, bajo la dirección de Sam Gevaux.