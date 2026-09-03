Motion Assist de Google combate el mareo al usar el móvil

Google lanza Motion Assist en Android para evitar las náuseas y el mareo por movimiento dentro de vehículos en marcha.

El sistema genera puntos visuales animados en los bordes de la pantalla que se mueven en sincronía con la inercia del transporte.

La función utiliza sensores del teléfono como el acelerómetro y giroscopio, desplegándose vía Google Play para dispositivos Pixel.

Cómo funciona Motion Assist para evitar la cinetosis en el coche

Google ha iniciado el despliegue de Motion Assist para el sistema operativo Android. Esta función mitiga las náuseas causadas por el desajuste entre la vista y el oído interno al mirar la pantalla mientras un vehículo se desplaza.

La herramienta proyecta indicadores visuales en los bordes de la pantalla que responden en tiempo real al movimiento del automóvil. A través del acelerómetro y giroscopio del dispositivo, la interfaz gráfica se mueve en perfecta sincronía con la inercia del transporte.

Configuración en dispositivos Android y competencia con Apple

Los usuarios de teléfonos Pixel con Android 17 pueden activar Motion Assist desde la Configuración de Google, en la sección de Seguridad personal. El sistema permite la detección automática al viajar en coche o añadir un botón directo en Ajustes rápidos.

Esta innovación llega para competir con Vehicle Motion Cues de Apple, lanzada en iOS 18. Además, especialistas de Cyberguy.com sugieren combinar estas soluciones tecnológicas con hábitos tradicionales como mantener la mirada fija en el horizonte o utilizar lectores de voz.