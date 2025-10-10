Motociclista hallado muerto al lado de carretera en Fosters

10 de octubre de 2025 – CONDADO DE TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Las autoridades de Tuscaloosa están investigando la muerte sospechosa de un motociclista.

La víctima ha sido identificada como Michael Lee Jordan, de 55 años.

Los bomberos voluntarios y los ayudantes del Sheriff del Condado de Tuscaloosa fueron llamados a Sylvan Loop Road en la comunidad de Fosters el 8 de octubre a las 5 a.m.

Un transeúnte encontró una motocicleta, apoyada en su pata de cabra, cerca del borde de la carretera, y a Jordan en las proximidades. No había señales de lesiones en Jordan ni daños en la motocicleta.

Una autopsia posterior mostró que la causa de la muerte de Jordan fue una lesión interna provocada por algún tipo de fuerza contundente. Se cree que su casco lo protegió, dado que sus lesiones eran internas.

Se solicita a cualquier persona que se encontrara en el área de Sylvan Loop Road en las primeras horas de la mañana del 8 de octubre y crea haber presenciado algo relacionado con esta motocicleta y su conductor, ó que tenga cualquier información sobre este caso, que se comunique con la VCU al (205) 464-8692.