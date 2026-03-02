Motociclista herido tras chocar con una ambulancia en Mountain Gap

2 de marzo de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Un motociclista resultó herido tras verse involucrado en un choque con una ambulancia de HEMSI el lunes.

Don Webster, portavoz de HEMSI, informó que el accidente ocurrió en la intersección de Mountain Gap Road y Chicamauga Trail SE alrededor de las 10:02 a.m.

El Departamento de Policía de Huntsville (HPD) indicó que el motociclista resultó lesionado y fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento.

De acuerdo con Webster, ningún miembro del personal de emergencias que se encontraba dentro de la ambulancia resultó herido durante el percance.

Según las autoridades, los hallazgos preliminares indican que el motociclista perdió el control brevemente e ingresó al carril de la ambulancia antes de recuperar el control y regresar a su carril. Posteriormente, el conductor se salió de la calzada y chocó. La ambulancia de HEMSI sufrió daños menores.