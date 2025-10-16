Motociclista hospitalizado tras accidente en Pulaski Pike

16 de octubre de 2025 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Funcionarios de HEMSI y del Departamento de Policía de Huntsville, informan que un motociclista se encuentra en estado crítico tras un accidente entre un automóvil y una motocicleta en Huntsville.

El portavoz del HPD, Chris Jackson, declaró que el motociclista sufrió lesiones graves. El portavoz de HEMSI, Don Webster, indicó que fue trasladado al centro de traumatología del Hospital de Huntsville en estado crítico.

Jackson indicó que el accidente ocurrió alrededor de las 4 p. m. en Pulaski Pike, cerca del acceso a Home Depot. Añadió que el conductor de la camioneta no sufrió lesiones.

La Unidad de Homicidios de Tráfico del Departamento de Policía de Huntsville está investigando el incidente.