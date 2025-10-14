Motociclista muere a causa de sus heridas 2 días después de un accidente

Motociclista muere a causa de sus heridas 2 días después de un...

14 de octubre de 2025 – CONDADO DE TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Un motociclista del condado de Tuscaloosa falleció a causa de sus heridas, tras un accidente ocurrido el 11 de octubre.

Curtis Waylon Duco, de 23 años, falleció el 23 de octubre en el Hospital de la UAB.

El accidente ocurrió en la intersección de Crescent Ridge Road y 6th Street East.

Las autoridades informaron que Duco conducía una motocicleta que chocó contra un vehículo, incendiándose tanto la motocicleta como el vehículo.

Un agente del condado de Tuscaloosa que patrullaba la zona ayudó a las víctimas.

La Unidad de Homicidios de Tráfico del Departamento de Policía de Tuscaloosa (TPD), que investiga todos los accidentes con lesiones graves ó muerte, está llevando a cabo una investigación.