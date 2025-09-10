Muerte a tiros de un hombre de 33 años en Birmingham, declarada justificada

Muerte a tiros de un hombre de 33 años en Birmingham, declarada...

10 de septiembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un hombre ha muerto después de que una disputa entre examigos se tornara mortal en el área de Graymont, cerca de Legion Field, la noche del martes.

Según la policía, los agentes fueron enviados al bloque 14 de 4th Court West alrededor de las 11:50 p.m. tras un aviso de una persona herida de bala luego de un allanamiento de morada en un apartamento.

Cuando llegó la policía, encontraron a un hombre, identificado más tarde como Tedarius Montez Seawright, de 33 años y residente de Birmingham, tendido e inconsciente con una aparente herida de bala.

Fue declarado muerto en el lugar por el servicio de Bomberos y Rescate de Birmingham.

Los investigadores creen que otro hombre llegó al apartamento de un examigo. Una vez adentro, se produjo un altercado durante el cual se efectuaron disparos.

El segundo hombre implicado en el tiroteo permaneció en el lugar y fue llevado a la Jefatura de Policía de Birmingham para ser interrogado.

El miércoles 10 de septiembre, la policía de Birmingham informó que la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Jefferson declaró que las acciones fueron justificables.