Muerte de El Mencho y detalles sobre su refugio de lujo en Tapalpa Jalisco

25 de febrero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

El lider del Cartel Jalisco Nueva Generacion conocido como El Mencho fue localizado en una zona residencial exclusiva en el estado de Jalisco durante un operativo militar reciente. Su ultimo escondite se encontraba en una cabaña de lujo situada dentro de un complejo privado en el pueblo de Tapalpa. Este entorno rodeado de bosques y naturaleza servia como el refugio final para uno de los hombres mas buscados por las autoridades de Mexico y Estados Unidos.

La ubicacion exacta de esta propiedad era parte de un club campestre reconocido por su privacidad y estilo rustico alejado del bullicio urbano. Las fuerzas especiales mexicanas lograron dar con el paradero de Nemesio Oseguera Cervantes gracias a labores de inteligencia compartida con agencias estadounidenses. El rastreo de una de sus parejas sentimentales quien visito el lugar dias antes de la intervencion fue la pieza clave que permitio confirmar su presencia en dicho sector de la carretera Tapalpa San Gabriel.

Este lujoso refugio en el sur de Jalisco no era el unico vinculo del grupo criminal con el sector turistico de la region. Investigaciones previas habian señalado a empresas de alquiler de cabañas en la misma zona por presuntos delitos de lavado de dinero bajo la fachada de servicios de hospedaje. A pesar de las sanciones internacionales aplicadas por el gobierno de Estados Unidos estas instalaciones continuaron funcionando hasta el dia del enfrentamiento final entre el ejercito y el circulo de seguridad del capo.

El operativo se desencadeno el pasado domingo cuando los militares irrumpieron en el complejo residencial provocando una fuerte respuesta armada. El lider criminal intento evadir la captura refugiandose en la zona boscosa colindante mientras sus escoltas intercambiaban disparos con los efectivos federales. La persecucion se extendio por el terreno natural donde finalmente los colaboradores mas cercanos del narcotraficante resultaron heridos y capturados por las tropas de la Secretaria de la Defensa Nacional.

Tras ser alcanzado por los disparos durante la huida el personal militar intento trasladar al detenido hacia un centro de salud especializado en el estado de Michoacan. Sin embargo las autoridades informaron que la gravedad de las lesiones sufridas impidio que llegara con vida al hospital de Morelia falleciendo durante el trayecto. Este evento marca el fin de una larga busqueda que habia mantenido en alerta a las instituciones de seguridad nacional durante varios años.

La Fiscalia General de la Republica fue la encargada de realizar los procedimientos legales correspondientes para la confirmacion oficial del deceso. A traves de analisis geneticos y pruebas forenses se ratifico que el cuerpo pertenecia efectivamente al maximo dirigente del CJNG. Con este informe pericial las instituciones del gobierno mexicano cerraron el expediente sobre la localizacion y destino final del influyente jefe criminal en territorio jalisciense.