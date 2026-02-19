Muerte de Eric Dane el actor de Grey’s Anatomy por ELA a los 53 años

19 de febrero de 2026 – Washington – EFE.

El mundo del espectáculo está de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor estadounidense Eric Dane a los 53 años de edad este jueves. El reconocido intérprete perdió la vida después de enfrentar una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, una condición que afecta el sistema nervioso. La noticia ha causado una gran conmoción entre sus seguidores y colegas de la industria televisiva, quienes han expresado su pesar ante la partida de una de las figuras más carismáticas de la pantalla chica en las últimas décadas.

La lucha de Eric Dane contra la ELA se hizo pública hace aproximadamente un año, cuando el propio actor decidió compartir su diagnóstico con el mundo. Esta enfermedad neurodegenerativa se caracteriza por el deterioro progresivo de las funciones musculares, lo que complica las capacidades físicas del paciente con el paso del tiempo. Según informaron fuentes cercanas y medios especializados como la revista People, el artista enfrentó este proceso con una entereza notable hasta sus últimos momentos.

A través de un comunicado oficial, la familia del actor confirmó el deceso y detalló que Eric murió rodeado de sus seres queridos en un entorno de paz. En el mensaje destacaron la valentía con la que el intérprete asumió su situación médica, calificando su experiencia como una batalla heroica. Este apoyo familiar fue fundamental durante los meses en los que su salud se vio más comprometida debido a las complicaciones naturales de la esclerosis lateral amiotrófica.

Eric Dane alcanzó la cima de la fama internacional gracias a su interpretación del doctor Mark Sloan en la exitosa serie médica Grey’s Anatomy. Bajo el apodo de McSteamy, su personaje se convirtió en uno de los pilares fundamentales del drama producido por la cadena ABC, ganándose el cariño de millones de espectadores alrededor del planeta. Su paso por esta producción no solo consolidó su carrera, sino que lo transformó en un icono de la televisión estadounidense durante los años 2000.

Tras concluir su etapa en el famoso hospital televisivo, Dane demostró su versatilidad actoral en otros proyectos de gran impacto. Fue el protagonista de la serie de acción The Last Ship y, más recientemente, cautivó a las nuevas audiencias con su complejo papel de Cal Jacobs en la serie Euphoria de HBO. Estos trabajos reafirmaron su talento para abordar personajes diversos y profundos, manteniéndolo vigente en la industria del entretenimiento a pesar de los retos personales que enfrentaba.

En sus últimas apariciones públicas, el deterioro físico del actor era evidente, sin embargo, nunca dejó de enviar mensajes de esperanza y fortaleza. Eric Dane utilizó su plataforma para visibilizar la importancia de la investigación científica sobre la ELA, buscando generar conciencia sobre esta patología. Su legado permanece no solo en sus memorables actuaciones en el cine y la televisión, sino también en su labor de sensibilización sobre la salud que mantuvo hasta el final de sus días.