Muerte de hombre de Dadeville declarada justificada, según la Policía de Birmingham

23 de septiembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Una investigación que comenzó como homicidio ha sido reclasificada como muerte justificada, según la Policía de Birmingham.

Alrededor de las 12:45 p. m. del sábado 20 de septiembre, agentes de la Comisaría Oeste de Birmingham respondieron a informes de una persona caída en el bloque 900 de 7th Place Southwest.

Los agentes informaron que al llegar al lugar de los hechos, encontraron a la víctima, ahora identificada como Travis Russell, de 42 años y residente de Dadeville, con disparos y desplomado en la entrada de una vivienda.

El Cuerpo de Bomberos y Rescate de Birmingham llegó y trasladó a Russell al Hospital de la UAB, donde falleció posteriormente.

Alrededor de las 12 p. m. del martes 23 de septiembre, la Policía de Birmingham informó que el sospechoso de la muerte de Russell se encuentra detenido.

A la 1 p. m. El martes 23 de septiembre, la Policía de Birmingham publicó una actualización, indicando que los investigadores presentaron la información recopilada a la Fiscalía del Condado de Jefferson para su revisión.

Según la policía, la Fiscalía del Condado de Jefferson dictaminó que las acciones que llevaron a la muerte de Russell eran justificables. Esto llevó a que el caso se reclasificara de una investigación de homicidio a una investigación de muerte justificada.