Mujer acusada de robar dinero de la Junta Escolar de Midfield

29 de octubre de 2025 – MIDFIELD, Alabama – Agencias.

Una mujer ha sido acusada de robar dinero de la Junta Escolar de Midfield.

Según documentos judiciales, Stephanie Patrice Edwards está acusada de robar casi $23,000. Se le imputa el delito de hurto mayor.

De acuerdo con la denuncia penal, Edwards se pagaba a sí misma un sueldo adicional.

La denuncia indica que el robo ocurrió entre octubre de 2023 y junio de 2025.

Nos hemos puesto en contacto con la Junta Escolar de Midfield para confirmar la participación de Edwards y obtener una declaración.