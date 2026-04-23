Mujer acusada de robar más de $20,000 de un banco en Hoover

23 de abril de 2026 – HOOVER, Alabama – Agencias.

Una mujer enfrenta cargos relacionados con el robo de más de $20,000 de una institución financiera en Hoover.

En febrero de 2026, la Unidad de Delitos Financieros de la Policía de Hoover inició una investigación contra la mujer acusada de falsificar billetes.

La mujer fue identificada por los detectives como Symone Reed.

Se obtuvieron órdenes de arresto y la Fiscalía del Condado de Shelby la acusó de cinco cargos de posesión de un instrumento falsificado en primer grado y robo de propiedad en primer grado. La fianza para estos cargos ascendió a $60,000.

Reed fue arrestada el 22 de abril y puesta en libertad de la cárcel del Condado de Shelby el 23 de abril.

Las autoridades indicaron que no se puede divulgar más información sobre este caso, ya que continúa bajo investigación.