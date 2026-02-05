Mujer acusada de robos en unidades de almacenamiento en el condado de Madison

Mujer acusada de robos en unidades de almacenamiento en el condado de...

5 de febrero de 2026 – CONDADO DE MADISON, Alabama – Agencias.

La Oficina del Sheriff del Condado de Madison ha identificado y arrestado a una mujer por robos en unidades de almacenamiento en Meridianville.

Crystal Alexandra Fairchild, de 40 años, está acusada de intento de robo en tercer grado y robo en tercer grado.

La oficina del sheriff (MCSO) informó que el vehículo, que se puede observar en el video, ingresó a las instalaciones de USA Storage, ubicadas en el 12215 de la autopista 231-431 en Meridianville, el pasado 29 de enero.

Según las autoridades, el portón de acceso controlado presentaba una falla al momento del incidente, lo que permitió la entrada del vehículo. La oficina del sheriff le comentó a News 19 que la conductora recorrió la propiedad y robó en dos unidades de almacenamiento antes de abandonar el área.

Fairchild fue trasladada a la cárcel del condado de Madison, donde fue fichada con una fianza fijada en $3,500.